Майкл Гандольфини получил роль в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»

В актерском составе телекомикса Marvel Studios «Сорвиголова: Рожденный заново» произошло примечательное пополнение. Как сообщает Deadline, в компанию к давно утвержденным Чарли Коксу и Винсенту Д’Онофрио накануне присоединился Майкл Гандольфини.

Сын покойного Джемса Гандольфини сейчас активно выстраивает свою кинокарьеру. В прошлом году он повторил знаменитую роль отца из сериала «Клан Сопрано», сыграв молодого Тони в полнометражном приквеле «Множественные святые Ньюарка». Какая роль ему отведена в супергеройском боевике MCU, уточнений пока нет, однако инсайдеры полагают, что он может сыграть амбициозного парня со Стейтен-Айленда по имени Лиам. Что касается сюжета, то история, очевидно, вновь будет зиждиться на противостоянии слепого адвоката Мэтта Мердока и короля нью-йоркской мафии Уилсона Фиска — оба также появятся в выходящем летом 2023 года мини-сериале «Эхо».

Креативными кураторами многосерийной экшен-драмы выступают сценаристы сериала «Тайные связи» Мэтт Кормэн и Крис Орд. Производство курирует глава Marvel Studios Кевин Файги. В сезоне будет восемнадцать эпизодов. Съемки начнутся приблизительно в феврале следующего года.

«Сорвиголова: Рожденный заново» стартует на сервисе Disney+ весной 2024 года.