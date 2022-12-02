Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения Тедди" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Майкл Гандольфини получил роль в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»

Майкл Гандольфини получил роль в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»

2 декабря 2022 13:24
Майкл Гандольфини получил роль в сериале Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново»

По данным СМИ, сын Джемса Гандольфини сыграет «амбициозного парня со Стейтен-Айленда».

В актерском составе телекомикса Marvel Studios «Сорвиголова: Рожденный заново» произошло примечательное пополнение. Как сообщает Deadline, в компанию к давно утвержденным Чарли Коксу и Винсенту Д’Онофрио накануне присоединился Майкл Гандольфини.

Сын покойного Джемса Гандольфини сейчас активно выстраивает свою кинокарьеру. В прошлом году он повторил знаменитую роль отца из сериала «Клан Сопрано», сыграв молодого Тони в полнометражном приквеле «Множественные святые Ньюарка». Какая роль ему отведена в супергеройском боевике MCU, уточнений пока нет, однако инсайдеры полагают, что он может сыграть амбициозного парня со Стейтен-Айленда по имени Лиам. Что касается сюжета, то история, очевидно, вновь будет зиждиться на противостоянии слепого адвоката Мэтта Мердока и короля нью-йоркской мафии Уилсона Фиска — оба также появятся в выходящем летом 2023 года мини-сериале «Эхо».

Креативными кураторами многосерийной экшен-драмы выступают сценаристы сериала «Тайные связи» Мэтт Кормэн и Крис Орд. Производство курирует глава Marvel Studios Кевин Файги. В сезоне будет восемнадцать эпизодов. Съемки начнутся приблизительно в феврале следующего года.

«Сорвиголова: Рожденный заново» стартует на сервисе Disney+ весной 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн» Читать далее 2 декабря 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
Related video