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Киноафиша Новости Amazon выпустил трейлер второго сезона мультсериала «Легенда о Vox Machina»

Amazon выпустил трейлер второго сезона мультсериала «Легенда о Vox Machina»

16 декабря 2022 13:54
Amazon выпустил трейлер второго сезона мультсериала «Легенда о Vox Machina»

Продолжение шоу о веселых приключениях героев в мире игры Dungeons and Dragons выйдет в январе 2023 года.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил трейлер второго сезона фэнтезийного сериала «Легенда о Vox Machina».

Центральных персонажей в новых сериях вновь озвучили Талиесин Джаффе («Дом демонов»), Эшли Джонсон («Ближе некуда»), Трэвис Уиллингэм («Амфибия») и Сэм Ригел («Звёздные войны: Бракованная партия»). В качестве приглашенных звезд к ним присоединились Билли Бойд («Властелин колец: Братство кольца»), Кри Саммер («Атлантида: Затерянный мир»), Аланна Юбак («Эйфория») и другие актеры.

Мультсериал «Легенды о Vox Machina» основан на популярном веб-сериале Critical Role, в котором различные актеры собирались за партией в настольную ролевую игру Dungeons and Dragons. Второй сезон является своеобразной экранизацией партии под названием Chroma Conclave.

На сей раз героям из отряда Vox Machina предстоит сразиться с могущественной группой драконов под названием Chroma Conclave, прежде чем те полностью уничтожат мир Exandria. Их враги облачены в непробиваемую броню и могут не могут не только дышать огнем, но и извергать из своих огромных пастей лед и кислоту. Чтобы одержать победу, герои отправляются на поиски оружия, способного убивать богов.

Премьера второго сезона «Легенды о Vox Machina» состоится на Amazon Prime Video 20 января следующего года.

Фото: Amazon Prime Video
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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