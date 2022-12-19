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Киноафиша Новости Кейт Уинслет рассказала, что ее дети очень любят «Вечное сияние чистого разума»

Кейт Уинслет рассказала, что ее дети очень любят «Вечное сияние чистого разума»

19 декабря 2022 17:35
Кейт Уинслет рассказала, что ее дети очень любят «Вечное сияние чистого разума»

По словам актрисы, ее дети часто напоминают ей о многих сценах, которые она попросту забыла.

В новом интервью People Кейт Уинслет, сыгравшая главную женскую роль в мелодраме «Вечное сияние чистого разума» Мишеля Гондри, рассказала о том, что была приятно удивлена, узнав, что двое ее детей очень любят смотреть этот фильм:

«Миа и Джо любят очень любят этот фильм и его саундтрек. Поэтому я регулярно слышу звуки из их спален, которые оказываются музыкой из «Вечного сияния чистого разума». Это просто удивительно».

Фильм повествует о возлюбленных Джоэле и Клементине. Непростые отношения толкают их на рискованный шаг — они решают стереть все воспоминания друг о друге. Но любовь все равно вновь сталкивает их вместе.

По словам Уинслет, интерес детей к «Вечному сиянию чистого разума» позволил ей переосмыслить этот фильм, поскольку они часто напоминают ей о многих сценах, которые она забыла:

«Их поколение находит в этом фильме неожиданные смысловые моменты и цепляется за них. Дети и их друзья часто цитируют мою героиню. Они говорят мне фразу и спрашивают: «Ты знаешь, кто это сказал?» Я отвечаю: «Нет. Кто это сказал?» И они в недоумении восклицают: «Ты сказала, мама, когда играла Клементину в «Вечном сиянии частого разума»!» И каждый раз я поражаюсь тому, какая это прекрасная цитата».

Всего у Уинслет трое детей от трех разных браков: дочь Миа Хани Триплтон (22 года) от Джеймса Триплтона, и сыновья Джо Алфи Уинслет Мендес (18 лет) и Беар Блэйз Уинслет (9 лет) от Сэма Мендеса и Неда Рокнролла соответственно.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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