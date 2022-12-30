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Киноафиша Новости Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»

30 декабря 2022 14:00
Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»

Что предлагают каналы на замену волшебникам?

Заменить «Гарри Поттера» сложно, но попытаться точно стоит. Успешные кандидаты должны сочетать в себе лишь несколько компонентов: увлекательный сюжет, хотя бы одна зимняя сцена и как минимум два сиквела — чтобы хватило на все новогодние праздники.

Дневник Бриджит Джонс

Где: Домашний

Когда: 2 января

Фильм, известный каждой женщине, когда-либо встречавшей Новый год в одиночестве. В наличии: молодой Хью Грант, рождественские ugly-свитеры и одна очень харизматичная журналистка, мечтающая о большом и светлом чувстве. Актуален, если: вам разбили сердце прямо перед праздниками; вам нравятся хорошие ромкомы; вы просто обожаете Рене Зеллвегер (которая в фильме отдувалась за весь женский пол). Перед просмотром обязательно запаситесь ведерком мороженого и прочими снеками — это точно скрасит ваш вечер, а заодно немного сблизит с главной героиней.

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Дневник Бриджит Джонс

Шрэк

Где: СТС

Когда: 1,3 января

Вайб, возможно, не совсем новогодний, но Шрэка точно много не бывает. Да и когда, как не в Новый год, смотреть мультфильм, в котором любовь случается, принцессы спасаются, а драконы побеждаются — все качественно, быстро и по волшебству. Если хочется поностальгировать — смело включайте первую часть. Вспомнить, как мог бы выглядеть Шрэк, предпочти Фиона человеческий облик, — «Шрэк-2». В очередной раз убедиться, что светская жизнь оркам не к лицу, — «Шрэк-третий». Ну и закрепить результат — «Шрэк навсегда». А для особо искушенных зрителей в 2007 году Netflix снял специальный новогодний выпуск — «Шрэк Мороз, зеленый нос».

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Шрэк

Моя ужасная няня

Где: СТС

Когда: 1,3 января

Не путать с прекрасной. В оригинале фильм называется «Няня Макфи», но продюсеры, разумеется, кусали бы локти, упустив возможность сыграть на созвучии с известным российским ситкомом. Однако с няней Викой у няни Макфи общего мало — более того, они полные противоположности. Строгая и уродливая Макфи буквально не дает прохода семерым детям недавно овдовевшего мистера Брауна. Дети уверены, что смогут выжить новую няню так же, как и 17 предыдущих. Но у Макфи на это совсем другие планы, а детские шалости оборачиваются против них самих.

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Моя ужасная няня

Хоббит

Где: Пятница

Когда: 1 января

Существует мало франшиз, которые по масштабу и зрелищности могли бы сравниться со вселенной Гарри Поттера. «Властелин колец» и «Хоббит» однозначно в их числе. Светловолосые эльфы, гномы, орки, хоббиты, сокровища, драконы и братство кольца. Серий и сиквелов предостаточно — есть где разгуляться на новогодних каникулах. А если останется время, можно оценить новый сериал «Властелин колец: Кольца власти», который стал одним из главных инфоповодов уходящего года.

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Хоббит: Нежданное путешествие

Ледниковый период

Где: СТС

Когда: 2, 7-8 января

Мэнни, Сид и Диего (постоянный каст), а также их переменные попутчики пытаются пережить массовую миграцию и глобальное потепление, спастись от динозавров и в конце концов дрейфуют в открытом океане, успев обзавестись возлюбленными и даже детьми. В общем, «Ледниковый период» — настоящая семейная франшиза для просмотра на январских праздниках. Готова поспорить, что из шести частей точно найдется одна, которую вы пропустили. Интересный факт: незадачливый бельчонок Скрэт спустя 20 лет все же добрался до своего ореха — случилось это в последней короткометражке Blue Sky Studios, которую студия опубликовала перед своим закрытием.

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф

Астерикс и Обеликс

Где: СТС

Когда: 1 января

История о том, как кучка галлов и человек с российским паспортом отказались сдавать свою деревню римским захватчикам. Противостоять армии Цезаря им помогает волшебный напиток, который готовит местный друид: один глоток наделяет человека несокрушимой силой, способной буквально коня на скаку остановить. Забегая вперед: эта сила поможет галлам построить дворец в Египте, выиграть Олимпийские игры и спасти Британию. Кстати, в 2023 году в прокат выходит четвертый сиквел — «Астерикс и Обеликс: Поднебесная», где роль Обеликса впервые исполнит не Жерар Депардье.

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Астерикс и Обеликс против Цезаря

Один дома

Где: Первый канал

Когда: 2-3 января

Ходят слухи, что Рождество не придет, если Кевина не забудут дома. Поэтому даже не пытайтесь пропустить просмотр: рискуете оставить страну без шампанского и оливье. С момента выхода первого фильма прошло уже 32 года, Маколей Калкин успел несколько раз побывать в рехабе, а более новогоднего фильма так и не сняли. Кстати, вы могли не знать, но у картины есть 5 сиквелов (а не один, как все могли подумать). Последние четыре, правда, были разгромлены критиками, но попытать счастья стоит — критики тоже могут ошибаться.

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Один дома

Снежная королева

Где: СТС

Когда: 7 января

Любимая сказка Ганса Христиана Андерсена на современный манер. Что интересно, проект российский и был снят на год раньше, чем более известный мультфильм «Холодное сердце». По сюжету, Снежная королева покрыла мир льдом, и единственный, кто может ей противостоять — мастер Вегард, чьи зеркала отражают души. Но однажды Вегарда и его жену уносит ветер, оставляя двоих детей, Кая и Герду, сиротами. Спустя много лет заклинание Северного Ветра приходит за Каем, а Герда отправляется в долгое и опасное путешествие, чтобы спасти брата.

Не Хогвартсом единым — что смотреть на ТВ после «отмены» «Гарри Поттера»
Снежная королева

Мария Зайцева
Мария Зайцева
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