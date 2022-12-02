Вышел тизер документального сериала об истории любви принца Гарри и Меган Маркл

Откровенное шоу со множеством эксклюзивных кадров из личной жизни супругов выйдет на экраны в конце этого месяца.

Netflix выпустил первый тизер документального сериала Harry & Meghan об отношениях принца Гарри и Меган Маркл, герцога и герцогини Сассекских.

В начале ролика интервьюер спрашивает пару: «Почему вы захотели снять этот документальный фильм?» Принц отвечает ему: «Никто не видит, что происходит за закрытыми дверьми. Я должен сделать все возможное, чтобы защитить свою семью». Герцогиня добавляет: «Когда ставки так высоки, не лучше ли услышать нашу историю от нас самих?» Специально для фильма пара поделилась множеством личных фотографий, на которых можно увидеть, как они смеются, плачут и вместе переживают счастливые и тяжелые периоды совместной жизни.

Роман Гарри и Меган вызвал неоднозначную реакцию в британской прессе с того момента, когда они начали встречаться. С каждым днем отношения пары с королевской семьей и журналистами становились все хуже, пока в конце концов супруги не сделали шокирующее объявление о том, что они откажутся от монарших обязанностей и посвятят себя тому, чтобы выстроить свою собственную частную жизнь и стать финансово независимыми. Недавно они вновь оказались в центре внимания в связи со смертью королевы Елизаветы II в сентябре этого года.

Предстоящий документальный сериал стал результатом прибыльной сделки, которую Гарри и Меган заключили с Netflix в 2020 году. Согласно контракту, пара возглавила производство эксклюзивных документальных и художественных картин, а также детских шоу и телевизионных программ для площадки.

Сериал Harry & Meghan выйдет на стриминговом сервисе в конце этого месяца, точная дата пока неизвестна.