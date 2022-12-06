Вуди Харрельсон ведет специфическую баскетбольную команду к славе в трейлере фильма «Чемпионы»

Кинокомпания Focus Features выпустила трейлер спортивной комедии «Чемпионы» (Champions). Центральные роли в картине исполнили Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Кэйтлин Олсон («В Филадельфии всегда солнечно»), Эрни Хадсон («Охотники за приведениями: Наследники»), Чич Марин («Отчаянный») и Мэтт Кук («За пивом!»).

В центре сюжета — баскетбольный тренер Маркус Маракович (Харрельсон), попавший в опалу после проигрыша его команды, ссоры с другим тренером (Хадсон) и скандального выступления в телепередаче SportsCenter. Кроме того, Маркус врезается в полицейскую машину, за что ему грозит серьезное наказание. Однако суд соглашается смягчить его участь, если он возьмется за непростую общественную работу — будет тренировать местную команду молодых людей с особенностями в развитии. Поначалу тренер не питает симпатии к своим новым подопечным, но со временем проникается к ним теплыми чувствами, учится строить с ними отношения и даже сближается с Алекс (Олсон), сестрой одного из игроков. Благодаря упорной работе Маркус и его команда вскоре оказываются на пороге вхождения в региональный турнир и НБА.

Постановщиком картины выступил Бобби Фаррелли, брат знаменитого оскароносного режиссера Питера Фаррелли, в паре с которым он работал над дилогией «Тупой и еще тупее», фильмами «Три балбеса», «Безбрачная неделя» и другими проектами.

Премьера «Чемпионов» состоится 24 марта 2023 года.