Лили Коллинз стоит перед сложным выбором в трейлере третьего сезона «Эмили в Париже»

Новую часть комедийного сериала о девушке в поисках своего французского счастья зрители смогут увидеть в конце этого года.

Стрим-сервис Netflix выпустил полноценный трейлер третьего сезона популярной комедийной мелодрамы «Эмили в Париже». Главные роли в новой части шоу вновь сыграли Лили Коллинз («С любовью, Рози»), Филиппин Леруа-Больё («Два брата»), Лукас Браво («Мисс Харрис едет в Париж») и Эшли Пак («Список мистера Малкольма»).

В центре сюжета — все та же американка Эмили Купер (Коллинз), по счастливой случайности получившая возможность отправиться в командировку в Париж. В новом ролике показано, что в третьем сезоне девушка продолжает трудиться на работе своей мечты во французской маркетинговой фирме, одновременно пытаясь лавировать между друзьями и новыми возлюбленными. Однако судьба поставит героиню перед распутьем и заставит ее совершить непростой выбор между любовью и карьерой. От решения Эмили будет зависеть то, как именно сложится ее будущее во Франции.

Шоураннером третьего сезона выступил Даррен Стар («Секс в большом городе», «Без пары», «Юная»).

Будущий сезон будет состоять из 10 эпизодов. Все они дебютируют на Netflix 21 декабря. Сериал уже продлен на четвертый сезон.