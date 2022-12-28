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Киноафиша Новости Premier анонсировал многосерийный шпионский триллер «Русские»

Premier анонсировал многосерийный шпионский триллер «Русские»

28 декабря 2022 12:03
Premier анонсировал многосерийный шпионский триллер «Русские»

Сериал о разведчиках, которые пытаются сорвать коварный план американцев.

Онлайн-кинотеатр Premier огласил официальную дату выхода многосерийного шпионского триллера «Русские», основанного на книге отечественной разведчицы-нелегала Елены Вавиловой и писателя Андрея Бронникова. Сериал стартует на цифровой платформе 10 января будущего года, а через некоторое время появится в эфире телеканала НТВ.

Действие развернется в начале нулевых, а в центре повествования окажутся работница фотостудии Кэтрин (Екатерина Молоховская) и ее муж-преподаватель Жорж Готье (Петр Рыков). Герои уже много лет вместе и в их семье все прилично и интеллигентно, но идеализированная жизнь всего лишь ширма, о которой не подозревают даже дети. На самом деле настоящие имена супругов — Вера Свиблова и Антон Вязин. Они засекреченные агенты российской Службы внешней разведки. Американцы запускают в действие коварный теневой план по захвату контроля над экономикой РФ, поэтому главным героям предстоит выяснить все необходимые подробности и предотвратить экономический крах родины.

Premier анонсировал многосерийный шпионский триллер «Русские»

В актерский состав шоу также вошли Антон Батырев, Александр Самойленко, Владимир Литвинов, Елена Карпова, Кристина Куца, Мария Шумакова, Елизавета Мартинес, Игорь Ботвин, Денис Елеонский, Роман Агеев, Сергей Ионкин, Данил Воропаев, Всеволод Клеменок, Мирон Проворов, Александр Белоусов, Максим Меркулов, Юлия Кудояр, Илья Шакунов и Руслан Бальбуциев. Режиссером выступает Денис Нейманд («Шугалей», «Первый отдел»).

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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