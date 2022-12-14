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Киноафиша Новости Фантастический сериал «Монахиня-воин» закрыт после второго сезона

Фантастический сериал «Монахиня-воин» закрыт после второго сезона

14 декабря 2022 15:59
Фантастический сериал «Монахиня-воин» закрыт после второго сезона

Проект не оправдал надежды Netflix по части зрительского рейтинга.

Потоковый сервис Netflix распрощался с еще одним своим относительно свежим сериалом. По данным Deadline, стриминг решил не продлевать на третий сезон мистическую экшен-драму «Монахиня-воин». Решение принято по традиционной для платформы модели, то есть спустя месяц после премьеры новых серий. Причина отмены — не соответствующий рейтингу уровень затрат. Для третьего сезона пришлось бы увеличивать бюджет, но медиагигант посчитал новые инвестиции на фоне слабого зрительского спроса нецелесообразными.

В центре сюжета боевого фэнтези — воскрешенная с помощью древнего артефакта 19-летняя сирота Ава (Альба Баптиста). После своего возрождения одиночка-воительница вступает в узкие ряды секретного религиозного ордена, защищающего человечество от темных сил. При помощи тайного сообщества главная героиня превращается в смертоносное орудие в битве с многочисленными злобными демонами.

Сериал основан на романах шоураннера и исполнительного продюсера Саймона Бэрри («Призрачные войны», «Ван Хельсинг»). В основной каст шоу вошли также Текла Рютен, Кристина Тонтери-Янг, Тоя Тернер, Лорена Андреа, Оливия Делкан, Джек Маллеркей, Ричард Клозир, Мина Райанн и Тристан Ульоа.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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