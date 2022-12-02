Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»

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23 ноября состоялся финал сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн», который является приквелом фильма «Изгой-Один: Звездные войны. Истории». Зрители остались в восторге от проекта и с нетерпением ждут продолжения историй Андора Кассиана и других героев. Шоураннер Тони Гилрой признался, что второй сезон действительно будет готовиться, так как аудитория хорошо приняла сериал. Он также рассказал, какие сюрпризы ждут зрителей в продолжении.

Режиссеры и сценаристы

Написанием сценария для второго сезона «Андора» вновь займутся брат Тони Гилроя Дэн и Бо Уиллимон – они же работали и над первым сезоном. К команде присоединится новичок Том Бисселл. Гилрой охарактеризовал его как талантливого сценариста, а также большого поклонника «Звездных войн» и настоящего профессионала своего дела.

Режиссурой продолжения займутся Ариэль Клейман, Янус Метц и Алонсо Руизпаласиос. Каждый из них будет снимать по блоку эпизодов, которые связаны с исследуемыми сюжетными дугами.

Ариэль Клейман

О персонажах

В центре повествования во втором сезоне окажется шпион повстанческого Альянса Лютен Раэль, которого в сериале исполнил Стеллан Скарсгард. Авторы будут развивать и масштабировать его историю в продолжении. Под его руководством будет также происходить становление Андора как настоящего лидера.

Тони Гилрой признался, что не все герои, о смерти которых предполагали фанаты, действительно погибли. По его словам, гибель Кино Лоя не была показана на экране. Вполне возможно, персонаж остался жив и появится в продолжении. Что касается приемной матери Кассиана, Маарвы, она действительно умерла. Поклонники строили множество теорий по поводу этого персонажа, однако сценаристы опровергли их.

Андор

Сюжетные детали второго сезона

Второй сезон станет для сериала финальным, так как после его событий уже начнутся действия «Изгоя-Один». Сюжет расскажет о пятилетнем промежутке времени до происходящего в фильме. В сериал вернутся Мон Мотма (Женевьев О'Рейли), Со Геррера (Форест Уитакер) и Мелиша (Дункан Поу). Об остальных героях пока нет информации. Также зрители больше узнают о деятельности Сопротивления и его участниках.

Андор

Дата старта съемок и премьеры сериала

Тони Гилрой сообщил, что съемочный процесс второго сезона «Андора» уже стартовал 21 ноября в Лондоне. О датах производства проекта пока нет информации, однако авторы уточнили, что продолжение проекта стартует в 2024 году и будет состоять из 12 эпизодов.