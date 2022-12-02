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Киноафиша Новости Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»

Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»

2 декабря 2022 12:00
Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»

Дата старта съемок, судьба Кассиана и другие детали.

Осторожно! В тексте есть спойлеры.

23 ноября состоялся финал сериала «Андор» по вселенной «Звездных войн», который является приквелом фильма «Изгой-Один: Звездные войны. Истории». Зрители остались в восторге от проекта и с нетерпением ждут продолжения историй Андора Кассиана и других героев. Шоураннер Тони Гилрой признался, что второй сезон действительно будет готовиться, так как аудитория хорошо приняла сериал. Он также рассказал, какие сюрпризы ждут зрителей в продолжении.

Режиссеры и сценаристы

Написанием сценария для второго сезона «Андора» вновь займутся брат Тони Гилроя Дэн и Бо Уиллимон – они же работали и над первым сезоном. К команде присоединится новичок Том Бисселл. Гилрой охарактеризовал его как талантливого сценариста, а также большого поклонника «Звездных войн» и настоящего профессионала своего дела.

Режиссурой продолжения займутся Ариэль Клейман, Янус Метц и Алонсо Руизпаласиос. Каждый из них будет снимать по блоку эпизодов, которые связаны с исследуемыми сюжетными дугами.

Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»
Ариэль Клейман

О персонажах

В центре повествования во втором сезоне окажется шпион повстанческого Альянса Лютен Раэль, которого в сериале исполнил Стеллан Скарсгард. Авторы будут развивать и масштабировать его историю в продолжении. Под его руководством будет также происходить становление Андора как настоящего лидера.

Тони Гилрой признался, что не все герои, о смерти которых предполагали фанаты, действительно погибли. По его словам, гибель Кино Лоя не была показана на экране. Вполне возможно, персонаж остался жив и появится в продолжении. Что касается приемной матери Кассиана, Маарвы, она действительно умерла. Поклонники строили множество теорий по поводу этого персонажа, однако сценаристы опровергли их.

Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»
Андор

Сюжетные детали второго сезона

Второй сезон станет для сериала финальным, так как после его событий уже начнутся действия «Изгоя-Один». Сюжет расскажет о пятилетнем промежутке времени до происходящего в фильме. В сериал вернутся Мон Мотма (Женевьев О'Рейли), Со Геррера (Форест Уитакер) и Мелиша (Дункан Поу). Об остальных героях пока нет информации. Также зрители больше узнают о деятельности Сопротивления и его участниках.

Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»
Андор

Дата старта съемок и премьеры сериала

Тони Гилрой сообщил, что съемочный процесс второго сезона «Андора» уже стартовал 21 ноября в Лондоне. О датах производства проекта пока нет информации, однако авторы уточнили, что продолжение проекта стартует в 2024 году и будет состоять из 12 эпизодов.

Второй сезона «Андора»: все, что нужно знать о продолжении сериала по вселенной «Звездных войн»
Андор

Фото: Legion-Media
Алина Маркина
Алина Маркина
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