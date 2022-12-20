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Киноафиша Новости За неделю на стриминге второй сезон «Вампиров средней полосы» привлек более 500 тысяч домохозяйств

За неделю на стриминге второй сезон «Вампиров средней полосы» привлек более 500 тысяч домохозяйств

20 декабря 2022 13:50
За неделю на стриминге второй сезон «Вампиров средней полосы» привлек более 500 тысяч домохозяйств

Сериал стал самым популярным проектом START в этом году.

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» дебютировал в онлайн-кинотеатре START ровно семь дней назад, завоевав за это время статус хита. Согласно официальному пресс-релизу видеосервиса, продолжение мистической комедии менее чем за неделю привлекло к малым экранам свыше 500 тысяч российских домохозяйств.

В следующей главе приключенческой саги о смоленских кровопийцах семейке Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) предстоит столкнуться с очередным загадочным преступлением, а также наладить контакт с новым хранителем (Дмитрий Лысенков), который хочет всех чипировать. Кроме того, главные герои будут вынуждены взять под опеку маленькую девочку Милу (Ева Смирнова), ставшую объектом охоты загадочного злодея.

В исполнительский ансамбль второго сезона вместе с упомянутыми вошли Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Лукерья Ильяшенко, Андрей Соколов, Анастасия Стежко, Татьяна Догилева, Павел Харланчук, Екатерина Ланн, Вита Корниенко, Дмитрий Мальцев, Артем Федотов и Игорь Хрипунов. Шоураннером по-прежнему выступает Алексей Акимов, а вот режиссер сменился — постановкой на этот раз занимался Дмитрий Грибанов («Два холма»).

Премьера третьей серии из восьми заявленных состоится 22 декабря, а финальный эпизод выйдет на стриминге 26 января 2023 года.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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