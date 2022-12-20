За неделю на стриминге второй сезон «Вампиров средней полосы» привлек более 500 тысяч домохозяйств

Сериал стал самым популярным проектом START в этом году.

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» дебютировал в онлайн-кинотеатре START ровно семь дней назад, завоевав за это время статус хита. Согласно официальному пресс-релизу видеосервиса, продолжение мистической комедии менее чем за неделю привлекло к малым экранам свыше 500 тысяч российских домохозяйств.

В следующей главе приключенческой саги о смоленских кровопийцах семейке Святослава Вернидубовича (Юрий Стоянов) предстоит столкнуться с очередным загадочным преступлением, а также наладить контакт с новым хранителем (Дмитрий Лысенков), который хочет всех чипировать. Кроме того, главные герои будут вынуждены взять под опеку маленькую девочку Милу (Ева Смирнова), ставшую объектом охоты загадочного злодея.

В исполнительский ансамбль второго сезона вместе с упомянутыми вошли Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко, Лукерья Ильяшенко, Андрей Соколов, Анастасия Стежко, Татьяна Догилева, Павел Харланчук, Екатерина Ланн, Вита Корниенко, Дмитрий Мальцев, Артем Федотов и Игорь Хрипунов. Шоураннером по-прежнему выступает Алексей Акимов, а вот режиссер сменился — постановкой на этот раз занимался Дмитрий Грибанов («Два холма»).

Премьера третьей серии из восьми заявленных состоится 22 декабря, а финальный эпизод выйдет на стриминге 26 января 2023 года.