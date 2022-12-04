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Киноафиша Новости Миры эльфов, людей и монстров сливаются воедино в новом трейлере «Ведьмака: Происхождение»

Миры эльфов, людей и монстров сливаются воедино в новом трейлере «Ведьмака: Происхождение»

4 декабря 2022 07:48
Миры эльфов, людей и монстров сливаются воедино в новом трейлере «Ведьмака: Происхождение»

В концовке ролика содержится приятный сюрприз.

В рамках проходящего в Сан-Паулу мероприятия Comic Con Experience стрим-сервис Netflix представил полноценный трейлер мини-сериала «Ведьмак: Происхождение», который является приквелом «Ведьмака». В представленном ролике обрисовали сюжет, показали команду героев и главного антагониста, а также подтвердили наличие Лютика в исполнении Джои Бэти.

Действие «Происхождения» развернется за 1200 лет до событий оригинального шоу с Генри Кавиллом. Сериал расскажет об эпическом катаклизме, известном как Сопряжение сфер. В результате этого масштабного магического события произошло смешение миров, из-за чего на территории Континента появились разнообразные существа и первые Ведьмаки. Главные герои «Происхождения» — семеро изгоев, которые отправляются в опаснейшее приключение, чтобы остановить империю угнетателей и могучего мудреца. Разношерстной группе предстоит одолеть всесильного врага, использующего портал в иные миры в своих злобных целях.

В актерский состав вошли Мишель Йео, Лоуренс О’Фуаран, Софиа Браун, Миррен Мак, Ленни Генри, Минни Драйвер, Зак Уайатт, Франческа Миллс, Лиззи Аннис, Хув Новелли, Хебе Бирдсолл, Натаниэль Кертис, Джейкоб Коллинс-Леви и другие. Шоураннером и ведущим сценаристом выступает Деклан Де Барра, ранее работавший над флагманским сериалом. Должность исполнительного продюсера с ним разделила Лорен Шмидт Хиссрик. Постановкой эпизодов занимались Вики Джуисон («Близко») и Сара О’Горман («Последнее королевство»).

Премьера «Ведьмака: Происхождение» состоится на Netflix 25 декабря.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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