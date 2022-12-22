Первое дело выдающегося русского сыщика: вышел трейлер сериала «Фандорин. Азазель»

«Кинопоиск» представил трейлер сериала «Фандорин. Азазель», фантастической экранизации серии детективных романов «Приключения Эраста Фандорина» Бориса Акунина. Главные роли в шоу сыграли Владислав Тирон («Триггер»), Максим Матвеев («Тариф Новогодний»), Евгений Стычкин («Гоголь. Начало») и Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»).

Действие адаптации разворачивается в альтернативной реальности, где Российская империя не распалась и в 2023 году все еще продолжает свое существование. Страной управляют император Николай III (Матвеев) и прогрессивный премьер-министр Дмитрий Орлов (Стычкин). В центре сюжета — 20-летний Иван Фандорин (Тирон), который только начинает свою карьеру в качестве сотрудника сыскного управления полиции.

Сначала работа кажется герою не слишком интересной, но однажды к нему на глаза попадается загадочное дело: молодой нефтяной магнат совершил публичное самоубийство на глазах у десятков людей. Трагическое событие было запечатлено роботом-городовым. Изучая запись, Фандорин начинает подозревать, что это дело куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Режиссером сериала выступил Нурбек Эген, создатель популярных шоу «Мажор», «Алиби» и «Контакт».

«Фандорин. Азазель» станет доступен на «Кинопоиске» 19 января 2023 года.