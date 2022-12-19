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Киноафиша Новости Том Круз выпрыгивает из летящего самолета в новом проморолике «Миссии: невыполнима 7»

Том Круз выпрыгивает из летящего самолета в новом проморолике «Миссии: невыполнима 7»

19 декабря 2022 12:43
Том Круз выпрыгивает из летящего самолета в новом проморолике «Миссии: невыполнима 7»

Таким образом актер решил поблагодарить зрителей за успех блокбастера «Топ Ган: Мэверик».

Том Круз провожает уходящий год очередным смертельно опасным трюком — актер выпрыгнул из парящего самолета в новом увлекательном проморолике «Миссии: невыполнима 7». Актер совершил очередной трюк в качестве благодарности зрителям за поддержку его картины «Топ Ган: Мэверик». Сиквел, на создание которого потребовалось более трех десятилетий, стал самым кассовым фильмом 2022 года и сейчас уже доступен на стриминге Paramount+. Круз же в настоящий момент работает над восьмой частью «Миссии: невыполнима» — именно в процессе съемок данное видео и было записано. Вместе с артистом в кадре находится режиссер и сценарист шпионского блокбастера Кристофер МакКуорри.

«Всем привет! Сейчас мы пролетаем на потрясающей Южной Африкой, мы работаем над первой и второй частью «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата». Мне не хотелось, чтобы этот год закончился без моей благодарности за то, что все вы пошли в кинотеатры и поддержали «Топ Ган: Мэверик», — заявил Круз за несколько секунд до своего затяжного прыжка.

Сейчас в залах IMAX демонстрируют эксклюзивное видео о создании опаснейшего трюка из седьмой «Миссии: невыполнима» — речь о прыжке Круза с обрыва на мотоцикле. Данный же ролик доступен для более широкой аудитории.

«Миссия: невыполнима 7» выйдет в прокат 14 июля 2023 года, а восьмая часть — 28 июня 2024 года.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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