Искусственный интеллект следит за уровнем счастья Любови Аксеновой в новом трейлере сериала «Соцсети»

Онлайн-кинотеатр Premier представил полноценный трейлер шестисерийной антологии «Соцсети», одну из ролей в котором сыграла Любовь Аксенова. Сатирическое шоу об одиночестве современного человека в цифровом мире стартует на видеосервисе 7 января 2023 года.

Действие развернется в Томске образца 2021, 2025 и 2030 годов. Сериал представляет собой цикл новелл о тотальном влиянии социальных сетей на взаимоотношения между людьми. Зрителям представят возможность заглянуть в будущее, каким его видят авторы шоу. Ведущие действующие лица активно пользуются соцсетями и не могут представить жизнь без медиапространства и гаджетов, которые даже могут измерять их уровень счастья. В результате персонажи все больше отдаляются от искренних чувств.

Вместе с Аксеновой в исполнительском ансамбле альманаха задействованы Кирилл Кяро, Антон Кузнецов, Иван Мулин, Сергей Походаев, Евгений Шварц, Владимир Селиванов и Эльдар Калимулин. В команду режиссером вошли Александр Дмитренко, Асаад Аббуд, Валентина Коровникова и Баяр Барадиев. Сценариями занимались Ольга Гольдфарб, Наталья Волочаевская, Валентина Коровникова, Алеко Пашаев, Артем Сагеев Максим Попов и Лилия Костенко.