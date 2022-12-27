Как менялся образ Чебурашки — от Успенского до нового фильма

Я был когда-то странной игрушкой безымянной…А теперь я полноценный CGI-персонаж. Но шутки в сторону. Чебурашка — один из тех мультгероев, который гордо носит звание истинно русского персонажа — в отличие от Винни-Пуха, Карлсона и кота Леопольда. Придуманный и воплощенный детским писателем Эдуардом Успенским в 1966 году, Чебурашка быстро снискал популярность не только в СССР, но и далеко за его пределами. Когда Чебурашка успел стать настоящим символом нации и как изменился его образ спустя 57 лет?

Девочка в шубе

Существует красивая легенда о том, как Успенскому пришла в голову идея написания «Чебурашки». Якобы в детстве у писателя была бракованная игрушка, которая постоянно заваливалась набок. Версия хоть и красивая, но не имеет ничего общего с правдой. По заверениям Успенского, однажды он был в гостях у приятеля, а по квартире бегала его маленькая дочь в огромной шубе, которая явно была ей не по размеру — девочка то и дело заваливалась под ее тяжестью. Друг реагировал на это следующей репликой: «Опять чебурахнулась!»

Эдуард Успенский

Первое воплощение

Мало кто знает, но Чебурашка, описанный Успенским в сказке, разительно отличался от того, что мы знаем сегодня. В повести Чебурашка — неуклюжее существо с большими ушами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. Такое описание давало художникам большую творческую свободу, поэтому первый Чебурашка, нарисованный Валерием Алфеевским, был, мягко говоря, жутковат — гораздо более маленькие, скорее длинные уши, тонкие лапы и буквально бешеный взгляд. Позже появилась иллюстрация Калиновского, которая негласно считается самой пугающей. Стать любимым детским героем у такого зверька не было ни малейшего шанса. К слову, на это и не надеялись — гораздо большее внимание детей сулили крокодилу Гене, который и задумывался как главный персонаж (именно его именем назван первый мультфильм).

Чебурашка в книге «Крокодил Гена и его друзья»

Чебурашка, каким мы его знаем

На этом этапе в истории появляется Леонид Щварцман. Именно он наделил Чебурашку большими круглыми ушами, добрыми глазами и неповторимой харизмой. Только тогда в маленькой зверушке рассмотрели настоящего главного героя — в последующих мультфильмах «Чебурашка» и «Чебурашка идет в школу» протагонистом стал именно он. Несмотря на свой значительный вклад, за работу над Чебурашкой Шварцман не получил практически никакой материальной прибыли — все отчисления шли Успенскому, который зарегистрировал товарный знак только на себя. Помимо Чебурашки, Шварцман наделил внешностью героев мультфильмов «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Дядя Степа — милиционер», «Аленький цветочек» и многих других.

Чебурашка в мульфильме 1972 года

Чебурашка на Олимпийских играх

Впервые символом Олимпийских игр Чебурашка стал в 2004 году в Афинах. Когда на одном из интервью Успенского спросили, не кажется ли ему странным такой выбор талисмана сборной, ведь Чебурашка и спортом-то никогда не занимался, писатель ответил, что ничуть – ведь никто не знает, чем на самом деле увлекается зверек. Но Олимпиада в Греции не стала для персонажа последней – с тех пор Чебурашка восходил на олимп еще три раза: в 2006 году в Турине, в 2008-м в Пекине и в 2010-м в Ванкувере. Менялся лишь цвет шерстки – белый в Италии, красный в Китае и синий в Канаде, символизируя российский триколор.

Фото: ПризыПодарки

Японская лихорадка

Как представители культуры кавайи, японцы не могли пройти мимо очаровательного персонажа, похожего на героев аниме и манги. Японские продюсеры заключили сделку с «Союзмультфильмом», в результате которой получили право снимать собственные проекты с использованием образа. Так Чебурашка приобрел новую родину, где его приняли со всеми почестями – едва ли не с большей любовью, чем в России (по крайней мере, если измерять любовь количеством снятых мультфильмов). Сначала появился «Чебурашка эрэрэрэ!» (26-серийный проект с двухминутными эпизодами), а затем два полнометражных мультфильма. Важно отметить, что в Японии старались сохранить как можно больше особенностей оригинального мультфильма – второстепенных персонажей и их имена, названия на кириллице и некоторые элементы советского быта.

Чебурашка (2010)

Новая веха

Как ни странно, отечественные ремейки «Чебурашки» не выходили еще с советских времен, а первый российский проект о зверушке после мультфильма 1989 года вышел лишь два года назад (и это была, как бы это сказать, шестиминутная короткометражка). Персонаж, которого буквально разрывали на части японские сценаристы, на родине много лет оставался невостребованным (разве что поддерживал дух российских спортсменов). Исправить вселенскую несправедливость взялся Дмитрий Дьяченко, режиссер нового полнометражного фильма «Чебурашка». По сюжету, Чебурашка живет в апельсиновой роще и однажды оказывается в маленьком морском городке, где знакомится с Геной – пожилым нелюдимым садовником, который, в отличие от крокодила из повести, совсем не рад этой неожиданной встрече. Все бы ничего, да только необычную зверушку замечает капризная девочка, которая непременно хочет заполучить ее себе, а ее бабушка готова любым способом исполнить желание внучки. Сценаристы и режиссер настаивают, что фильм – абсолютно новая и уникальная история, вдохновленная добрым советским мультфильмом.

«В простой истории про потерявшегося экзотического зверька заложено гораздо больше смыслов, чем можно ожидать. Это история о поиске семьи, друзей, но скорее, это глубокая история о родителях и детях, история о прощении. Сценарий получился смешной, остроумный и при этом очень трогательный», – говорит режиссер Дмитрий Дьяченко.

Чебурашка (2023)