Призрачное лицо поздравляет с Рождеством на новом постере «Крика 6»

Студия Paramount Pictures представила новый постер шестой части «Крика», но это не кинотеатральная афиша, а специальный иллюстрированный плакат, выпущенный в честь рождественских праздников. На постере запечатлена Таймс-сквер со всем ее огромным многообразием электронных экранов, на которых красуется злодей в маске Призрачного лица. Возвышается над знаменитой площадью в центральной части Манхэттена многообещающая надпись: «В город пришло время Крика».

Действие новой главы культовой слэшер-франшизы перенесется из привычного провинциального Вудсборо в многонаселенный Нью-Йорк, а в центре повествования окажутся выжившие персонажи из прошлого фильма. На этот раз герои столкнутся с совершенно новым маньяком, облачившимся в жуткую черно-белую маску. О сюжете сведений пока мало, но известно, что в фильме не появится Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, зато журналистка Гейл Уэзерс, которую воплощает Кортни Кокс, по-прежнему в деле.

В остальной актерский состав картины вошли Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Хайден Панеттьери, Джасмин Савой Браун, Дермот Малруни, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Генри Черни, Тони Револори и Самара Уивинг. Сняли фильм режиссеры пятой части Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а сценарием вновь занимались Гай Бусик и Джеймс Вандербилт.

Релиз «Крика 6» намечен на 10 марта 2023 года.