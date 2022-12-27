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Киноафиша Новости Призрачное лицо поздравляет с Рождеством на новом постере «Крика 6»

Призрачное лицо поздравляет с Рождеством на новом постере «Крика 6»

27 декабря 2022 10:53
Призрачное лицо поздравляет с Рождеством на новом постере «Крика 6»

Маньяк в маске размножился на Таймс-сквер.

Студия Paramount Pictures представила новый постер шестой части «Крика», но это не кинотеатральная афиша, а специальный иллюстрированный плакат, выпущенный в честь рождественских праздников. На постере запечатлена Таймс-сквер со всем ее огромным многообразием электронных экранов, на которых красуется злодей в маске Призрачного лица. Возвышается над знаменитой площадью в центральной части Манхэттена многообещающая надпись: «В город пришло время Крика».

Призрачное лицо поздравляет с Рождеством на новом постере «Крика 6»

Действие новой главы культовой слэшер-франшизы перенесется из привычного провинциального Вудсборо в многонаселенный Нью-Йорк, а в центре повествования окажутся выжившие персонажи из прошлого фильма. На этот раз герои столкнутся с совершенно новым маньяком, облачившимся в жуткую черно-белую маску. О сюжете сведений пока мало, но известно, что в фильме не появится Сидни Прескотт в исполнении Нив Кэмпбелл, зато журналистка Гейл Уэзерс, которую воплощает Кортни Кокс, по-прежнему в деле.

В остальной актерский состав картины вошли Мелисса Баррера, Дженна Ортега, Хайден Панеттьери, Джасмин Савой Браун, Дермот Малруни, Мэйсон Гудинг, Девин Некода, Джош Сегарра, Лиана Либерато, Генри Черни, Тони Револори и Самара Уивинг. Сняли фильм режиссеры пятой части Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, а сценарием вновь занимались Гай Бусик и Джеймс Вандербилт.

Релиз «Крика 6» намечен на 10 марта 2023 года.

Фото: Paramount Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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