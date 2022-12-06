Квентин Тарантино отказался брать Джонни Деппа на роль Ринго в «Криминальном чтиве»

В сети время от времени всплывают сведения о актерах, которые могли сыграть в фильмах Квентина Тарантино. Сейчас выяснилось, что в числе таких артистов значится Джонни Депп. В какой-то момент звезда «Пиратов Карибского моря» находился в списке кандидатов на роль Ринго/Тыковки в «Криминальном чтиве».

Персонажа, как известно, сыграл Тим Рот, но в недавнем подкасте 2 Bears, 1 Cave Тарантино решил разъяснить ситуацию. По словам режиссера, его первым номером с самого начал был Рот, а вторым шел Кристиан Слэйтер, сыгравший в «Настоящей любви» Тони Скотта по сценарию Тарантино. Квентин собирался обораться к Деппу в случае, если бы с Ротом и Слэйтером не сложилось:

«В интернете ходит много баек о моем так называемом «списке желаний» по части актерского состава «Криминального чтива». Суть в том, что на момент подбора актеров я точно не знал, кого хочу видеть в той или иной роли, поэтому я написал гигантский шорт-лист с множеством имен. Мне нужно было, чтобы они все получили предварительное одобрение свыше. Я не был уверен, сойдемся ли мы во взглядах с тем или иным человеком и сможет ли он необходимым образом выполнить свою работу. В общем, мне нужна была отмашка на одобрение».

По словам режиссера, в плане выбора актера на роль Ринго ему сильно мешал продюсер Майк Медавой, настаивающий именно на кандидатуре Деппа, так как тот обладал наибольшей звездной мощью. Таратино сумел дать ему отпор, а полностью кадровый вопрос удалось урегулировать лишь когда производством фильма занялась кинокомпания Miramax.