В начале 2023 года состоится релиз документального фильма о создании «Робокопа»

В картине будут представлены интервью со съемочной командой и актерами культового боевика.

Как передает Deadline, кинокомпания Cinedigm приобрела права на показ четырехсерийного документального фильма RoboDoc: The Creation of Robocop («Рободок: Создание «Робокопа»), посвященного созданию знаменитого научно-фантастического боевика Пола Верховена «Робокоп» 1987 года.

В новом документальном проекте, разработка которого заняла у его авторов шесть лет, зрителям будут представлены интервью с актерами и съемочной группой «Робокопа», в том числе с Питером Уэллером, Дайан Робин, Ронни Коксом, Нэнси Аллен, Рэйем Уайзом и, конечно же, самим Верховеном. Аудитория сможет погрузиться в историю создания культовой картины.

«Робокоп» повествует об Алексе Мерфи (Уэллер), самом обычном сотруднике полиции из Детройта, который погибает на службе во время преследования опасной банды грабителей. По соглашению с корпорацией OCP, после смерти тело Мерфи становится собственностью компании, которая использует его для создания новейшего прототипа киборга по имени Робокоп. OCP намеревается использовать Робокопа для восстановления порядка на улицах города.

Один из режиссеров документального фильма Иствуд Аллен описывает этот проект так:

«Мы создали картину, способную предложить зрителям уникальный опыт глубокого погружения в мир киноиндустрии 80-х».

Другой режиссер «Рободока» Крис Гриффитс добавляет:

«Я являюсь поклонником «Робокопа» на протяжении последних 30 лет. Этот проект был для меня делом всей жизни, и я не могу дождаться того дня, когда смогу поделиться им с фанатами, особенно с теми из них, кто поддерживал нашу работу все эти годы».

Премьера RoboDoc: The Creation of Robocop состоится в начале 2023 года на стриминговом сервисе Cinedigm Screambox.