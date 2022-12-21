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Киноафиша Новости Фантастический сериал «Периферийные устройства» наверняка получит второй сезон

Фантастический сериал «Периферийные устройства» наверняка получит второй сезон

21 декабря 2022 14:59
Фантастический сериал «Периферийные устройства» наверняка получит второй сезон

К шоу удалось подключить аудиторию «Властелина колец: Кольца власти».

Многосерийный научно-фантастический сериал по роману Уильяма Гибсона «Периферийные устройства», скорее всего, получит второй сезон. На это недвусмысленно намекнул глава телевизионного отдела Amazon Studios Вернон Сандерс. В рамках специального интервью порталу Collider, рассуждая о впечатляющих успехах телеверсии «Властелина колец», Сандерс заодно поделился информацией о статусе потенциального второго сезона сериала с Хлоей Грейс Морец.

«Мы ведем переговоры о втором сезоне, но пока все на стадии обсуждений. Нас воодушевило, что к экранам подключилось много зрителей «Властелина колец». На это мы и делали ставку, даже несмотря на то, что эти проекты такие разные. Один сериал — фэнтези, другой — научная фантастика. Мы невероятно гордимся достижением продюсерской команды «Периферийных устройств». Полагаю, что в обозримом будущем стоит ожидать воодушевляющие новости. Мы усердно работаем над сценарием второго сезона и активно обсуждаем его перспективы, но на официальном уровне пообещать пока ничего не могу. Скажу лишь, что мы глубоко погружены в процесс».

Заключительный эпизод первого сезона «Периферийных устройств» вышел на Amazon Prime Video в начале декабря.

Фото: Amazon Prime Video
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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