Педро Паскаль отправляется в опасное путешествие с Беллой Рэмси в трейлере сериала «Одни из нас»

В рамках фестиваля Comic-Con в Сан-Паулу (CCXP) кабельный канал HBO представил полноценный трейлер постапокалиптической экшен-драмы «Одни из нас» — это горячо ожидаемая многосерийная экранизация видеоигры The Last of Us. В представленном ролике наконец полноценно показали все, что требуется, а именно — затронули взаимоотношения центральных действующих лиц, обрисовали вселенную и продемонстрировали монстров.

Действие развернется в недалеком будущем спустя два десятилетия после глобальной эпидемии смертоносного грибка, превратившего большую часть населения в обезображенных зомби. В центре истории окажутся немногословный контрабандист-одиночка Джоэл Миллер (Педро Паскаль) и четырнадцатилетняя Элли Уильямс (Белла Рэмси). Мужчина соглашается перевести юную героиню из репрессивной зоны карантина, но все идет не по сценарию. То, что начинается как обычная подработка, вскоре превращается в душераздирающую игру на выживание, разворачивающуюся на превратившейся в руины Америке.

Креативными кураторами сериала выступают шоураннер «Чернобыля» Крэйг Мэйзин («Чернобыль») и создатель оригинальной видеоигры Нил Дракманн, который также выступил в качестве одного из режиссеров. В команду постановщиков также вошли Джереми Уэбб («Тень и кость»), Али Аббаси («На границе миров»), Питер Хор («Академия Амбрелла»), Ясмила Жбанич («Куда идешь, Аида?») и Лиза Джонсон («Элвис и Никсон»). В касте заняты Гэбриел Луна, Ник Офферман, Мюррэй Бартлетт, Анна Торв, Сторм Рейд, Нико Паркер, Мелани Лински, Мерл Дэндридж, Джеффри Пирс, Кейвонн Вудард, Элейн Майлз, Ламар Джонсон и Грэм Грин.

«Одни из нас» стартует на HBO 15 января 2023 года.