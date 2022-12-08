Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятье: Разгадка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий

Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий

8 декабря 2022 14:10
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий

Отец Ксавье, шериф или тренер академии – кто та самая «темная лошадка»?

Осторожно: статья содержит спойлеры!

Жизнь Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор била ключом: загадочные преступления, разборки с одноклассниками, чудовища и другие обстоятельства. В финале сериала «Уэнсдэй» выяснилось, что у девушки появился преследователь, так как на подаренный телефон стали приходить угрожающие сообщения. Вариантов, кто станет сталкером Уэнсдэй во втором сезоне, множество: отверженный родитель, ученик, нормал или учитель. Пока о личности тайного преследователя девочки нет информации, можно включить шестое чувство и попытаться предугадать.

Шериф Галпин

Многие считают, что после ареста Тайлера шериф может покинуть город, однако есть еще тайны, в которых он замешан. Галпин может обвинить 16-летнюю Уэнсдэй Аддамс во многих трагедиях, которые произошли во время 1-го сезона сериала, что объясняет, почему он угрожал и «наблюдал» за ней после ареста своего сына. Поклонники отмечают, что шериф продолжит «следить» за изгоями, а заодно может оказаться преследователем главной героини.

Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий
Уэнсдэй

Лукас Уокер

Лукас перестал мстить Невермору и планирует помириться с нормалами и изгоями, при этом он не исключен из списка возможных сталкеров Уэнсдэй. Он также подружился с бывшим врагом главной героини Бьянкой Барклай, что может указывать на то, что у него есть тайные устрашающие мотивы быть ближе к Уэнсдэй. Стоит вспомнить их первую драку в кафе, когда Уокер оказался позорно прибитым к полу из-за 16-летней девчонки.

Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий
Уэнсдэй

Йоко Танака

В первом сезоне о вампирше Йоко Танаке было мало известно. Поскольку она угрожала Уэнсдэй, она также может выступить сталкером в продолжении. Йоко также вполне могла быть в кафе в тот момент, когда главная героиня пила кофе с Тайлером. При этом Танака была в Неверморе, когда Уэнсдэй получила телефон в подарок.

Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий
Уэнсдэй

Отец Ксавье

Прошлое отца Ксавье Винсента Торпа покрыто мраком. Его связь с монстром Тайлера вызывает сомнения. Притом, будучи студентом, Торп мог быть причастен ко многим трагедиям и тайнам. Если это подтвердится, Винсент может угрожать Уэнсдэй прекратить расследование прошлого школы. Стоит отметить, что подаренный Ксавье телефон, вероятно, не был куплен без ведома отца. Таким образом, Винсент может быть одним из немногих людей, у которых действительно есть номер телефона Уэнсдэй.

Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий
Уэнсдэй

Тренер Влад

Несмотря на то что инструктор по фехтованию Влад не является ключевым персонажем в первом сезоне, о его происхождении ничего неизвестно, и он может стать тем самым загадочным преследователем. Зрителям не сказали, к какому виду он относится, при этом он выражает симпатию Уэнсдэй из-за ее навыков в спорте. Тем не менее тренера Академии не стоит сбрасывать со счетов, ведь из-за недостатка подробностей он оказывается «темной лошадкой» в истории.

Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий
Уэнсдэй

Алина Маркина
Алина Маркина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Читать далее 6 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Related video