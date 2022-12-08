Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий

Жизнь Уэнсдэй Аддамс в Академии Невермор била ключом: загадочные преступления, разборки с одноклассниками, чудовища и другие обстоятельства. В финале сериала «Уэнсдэй» выяснилось, что у девушки появился преследователь, так как на подаренный телефон стали приходить угрожающие сообщения. Вариантов, кто станет сталкером Уэнсдэй во втором сезоне, множество: отверженный родитель, ученик, нормал или учитель. Пока о личности тайного преследователя девочки нет информации, можно включить шестое чувство и попытаться предугадать.

Шериф Галпин

Многие считают, что после ареста Тайлера шериф может покинуть город, однако есть еще тайны, в которых он замешан. Галпин может обвинить 16-летнюю Уэнсдэй Аддамс во многих трагедиях, которые произошли во время 1-го сезона сериала, что объясняет, почему он угрожал и «наблюдал» за ней после ареста своего сына. Поклонники отмечают, что шериф продолжит «следить» за изгоями, а заодно может оказаться преследователем главной героини.

Уэнсдэй

Лукас Уокер

Лукас перестал мстить Невермору и планирует помириться с нормалами и изгоями, при этом он не исключен из списка возможных сталкеров Уэнсдэй. Он также подружился с бывшим врагом главной героини Бьянкой Барклай, что может указывать на то, что у него есть тайные устрашающие мотивы быть ближе к Уэнсдэй. Стоит вспомнить их первую драку в кафе, когда Уокер оказался позорно прибитым к полу из-за 16-летней девчонки.

Уэнсдэй

Йоко Танака

В первом сезоне о вампирше Йоко Танаке было мало известно. Поскольку она угрожала Уэнсдэй, она также может выступить сталкером в продолжении. Йоко также вполне могла быть в кафе в тот момент, когда главная героиня пила кофе с Тайлером. При этом Танака была в Неверморе, когда Уэнсдэй получила телефон в подарок.

Уэнсдэй

Отец Ксавье

Прошлое отца Ксавье Винсента Торпа покрыто мраком. Его связь с монстром Тайлера вызывает сомнения. Притом, будучи студентом, Торп мог быть причастен ко многим трагедиям и тайнам. Если это подтвердится, Винсент может угрожать Уэнсдэй прекратить расследование прошлого школы. Стоит отметить, что подаренный Ксавье телефон, вероятно, не был куплен без ведома отца. Таким образом, Винсент может быть одним из немногих людей, у которых действительно есть номер телефона Уэнсдэй.

Уэнсдэй

Тренер Влад

Несмотря на то что инструктор по фехтованию Влад не является ключевым персонажем в первом сезоне, о его происхождении ничего неизвестно, и он может стать тем самым загадочным преследователем. Зрителям не сказали, к какому виду он относится, при этом он выражает симпатию Уэнсдэй из-за ее навыков в спорте. Тем не менее тренера Академии не стоит сбрасывать со счетов, ведь из-за недостатка подробностей он оказывается «темной лошадкой» в истории.