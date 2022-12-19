16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов

Не за горами новогодние праздники, а подарки друзьям и любимым еще не куплены? Хочется, чтобы каждый презент был уникальным и незабываемым, но все оригинальные идеи давно иссякли? Знакомая ситуация, не правда ли? Тогда самое время обратиться за вдохновением к известным сериалам! Давай вспомним, что дарили своим близким наши любимые герои.

Настоящие гении проявляют изобретательность во всем – даже в подарках! Если ты хочешь всерьез удивить дорогого человека и оставить у него неизгладимое впечатление, обязательно прислушайся к советам самых знаменитых физиков современности.

Звезда с неба

Кто хоть раз не обещал любимой достать звезду с неба? Астрофизик Говард Воловиц привез для своей девушки Бернадетт золотую подвеску в форме звездочки. Правда, в его случае звезда была в самом прямом смысле «с неба», ведь он брал ее с собой в полет на МКС. Конечно, в реальной жизни осуществить такую задумку было бы нелегко. Однако даже обычное ювелирное украшение в форме небесного светила, выбранное с любовью и преподнесенное с соответствующими словами, порадует любую женщину – будь то супруга, мама, сестра, дочка или подруга. Ведь каждой хочется сиять! А еще можно назвать в честь близкого человека настоящую звезду и подарить ему сертификат, свидетельствующий об этом. Некоторые интернет-сайты сейчас предоставляют и такие услуги.

Теория большого взрыва

Нетающая снежинка или неувядающая роза

Что может быть романтичнее, чем хрупкость, запечатленная навечно? Если ты любишь широкие жесты и символичные подарки, то тебе понравится идея Леонарда Хофстедтера. Из экспедиции на Северный полюс он привез для Пенни настоящую снежинку, законсервированную в специальном растворе. Возможно ли это на самом деле, судить не нам, а ученым-физикам. Однако в сувенирных магазинах существует немало аналогов такому подарку: неувядающие живые цветы в вакуумной колбе или отпечатки доисторических животных на древних окаменелостях.

Теория большого взрыва

Корона

Мало кто отказался бы от настоящих королевских регалий! Изящная диадема понравится любой девушке, особенно если к ней в комплекте будет идти приглашение на бал или в оперную ложу, куда украшение можно будет «выгулять». А массивная корона, скипетр или даже кресло-трон порадует и рассмешит главу семейства. Именно диадемой нелюдимый ученый Шелдон Купер «откупился» от своей невесты Эми, которая обиделась на него за отсутствие романтики в отношениях.

Теория большого взрыва

Поклонники турецких сериалов наверняка не раз восхищались фантазией веселой красавицы Эды Йылдыз из мелодрамы «Постучись в мою дверь». Эта девушка никогда не упускает возможности порадовать окружающих удивительными подарками, говорящими куда больше, чем слова.

Кружка-хамелеон

В самом начале отношений Эда преподнесла суровому и неразговорчивому бизнесмену Серкану строгий, но трогательный подарок – чашку для чая и кофе, которая меняет цвет. Это всегда нужная в доме вещь, которая не только будет напоминать своему обладателю о дарителе, но и поднимет ему настроение. Кстати, именно благодаря «покрасневшей» кружке Эда впервые узнала об ответных чувствах Серкана.

Постучись в мою дверь

Светильник «Звездное небо»

Такой подарок создаст новогоднее настроение даже без елки и гирлянд! А еще он отлично подойдет как для романтического свидания, так и для детской комнаты. Эда подарила Серкану такой ночник-проектор, чтобы он мог любоваться звездами, даже лежа в собственной кровати.

Постучись в мою дверь

Флорариум

Говорят, что лучший подарок – тот, что сделан своими руками. А если он при этом еще и действительно красив, то ему вообще нет цены! Флорариум – отличная альтернатива надоевшим букетам. Такая композиция не завянет через несколько дней, а будет радовать получателя долгое время. Кроме того, его можно собрать самостоятельно, проявив всю свою изобретательность и фантазию и добавив в композицию значимые лично для вас детали. С помощью такого подарка Серкан помирился с Эдой после серьезной размолвки.

Постучись в мою дверь

Подарками обмениваются не только герои комедий и мелодрам. Антагонистам из триллеров тоже нужно как-то выражать свои чувства, и они иногда неплохо с этим справляются!

Говорящая игрушка с записанным голосом

Наверняка многие поклонники сериала «Убивая Еву» запомнили подарок киллера Вилланель своей преследовательнице Еве. Девушка выбрала в игрушечном магазине розового мишку со встроенным диктофоном и записала на него послание для детектива своим голосом. Если опустить непростые отношения героинь и пугающие обстоятельства вручения подарка, сюрприз действительно получился очень милый и уникальный. Пусть презент сам говорит получателю о твоих чувствах!

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Убивая Еву

На этом добром и веселом сериале о пяти девочках выросло уже не одно поколение российских зрителей. В отношении подарков поклонники тоже могут легко положиться на любимых героев из «Папиных дочек». И еще бы: когда у тебя полон дом сестер, волей-неволей становишься экспертом по подаркам!

Тематические матрешки

На первый взгляд подобный подарок может показаться бесполезным. Однако он легко может умилить, рассмешить или показать, что ты хорошо знаешь человека и его интересы. Не зря Женька, уехав учиться в Америку, попросила каждого из многочисленных членов своей семьи прислать ей по комплекту матрешек. Галина Сергеевна выбрала кукол с внешностью известных политиков, Даша – с любимыми Женькиными футболистами, а мама – с лицами самих сестер Васнецовых. В итоге каждый подарок получился неповторимым и напомнил девушке о чем-то приятном в ее жизни.

Папины дочки

Домашнее животное

Когда хитрая младшая сестренка Пуговка задалась целью помирить Дашу с ее парнем Веником, она выбрала идеальную стратегию – подарить им обоим по хомяку. В итоге забота о питомцах сплотила влюбленных, и они забыли, из-за чего вообще ссорились. Хомячок, котенок или черепашка может стать прекрасным подарком как для взрослого человека, так и для ребенка. Только сперва убедитесь, что получатель такого дара действительно хочет завести питомца, сможет о нем позаботиться и не страдает аллергией.

Папины дочки

Уморительный ситком о сценаристе Ларри и его друзьях тоже может вдохновить на уникальный презент.

Портрет на заказ

В одном из эпизодов Ларри Дэвид дарит Сьюзи ее портрет в виде величественной средневековой дамы. Правда, женщина оказывается не в восторге от такого громкого посвящения, ну да виной тому становится не подарок, а репутация самого Ларри. На самом деле портрет – это неплохой знак внимания, в который можно вложить все что угодно: от иронии до признания в любви. Он подойдет и для родителей, и для друзей, и для второй половинки. Тем более можно попросить художника изобразить человека в определенном образе или вместе с вами.

Умерь свой энтузиазм

Если ты ищешь подарок для своей второй половинки, обратись к знающим людям! Разве может ошибиться с выбором восточный красавец-султан, успешно содержащий гарем из нескольких сотен женщин? Тем более что любовь Сулеймана и Хюррем на самом деле сумела преодолеть время и навеки войти в легенды.

Птицы-неразлучники

Такой подарок даже не говорит, а буквально поет о вечной любви! Во всех культурах попугаи-неразлучники символизируют верность и преданность одному партнеру во веки веков. Вот и султан Сулейман из «Великолепного века» порадовал свою любимую супругу Хюррем такой диковинкой. Конечно, наиболее романтичным презентом станет клетка с живыми птичками, которые будут щебетать и радовать тебя и твоего партнера. Но если заведение попугаев в ваши планы пока не входит, можно подобрать сувенирные статуэтки, картину или постельное белье с изображением пары этих птиц.

Великолепный век

Культовый ситком о буднях молодых врачей учит зрителей многим тонкостям любви и дружбы. В том числе и искусству выбора подарков!

Перьевая ручка

Необязательно именно ручка – можно выбрать любой подарок, который соответствует интересам и хобби человека. Например, если получатель сюрприза любит рисовать, подарите ему большой набор качественных маркеров или пастели. Если увлекается кино, вручите ему иллюстрированную энциклопедию по мирам его любимого режиссера. А молодой хирург Терк из «Клиники» решил впечатлить хорошенькую медсестру Карлу красивой и дорогой перьевой ручкой, так как заметил, что она часто пишет что-то от руки. Правда, выяснилось, что он не успел сходить в магазин, и достал он свой подарок не в самом подходящем месте… Но ты не повторяй ошибку Терка, запасайся подарками заранее!

Клиника

Намечается празднование Нового года в веселой дамской компании? Тогда присмотрись к советам Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты!

Бокалы для коктейлей

Легендарный сериал «Секс в большом городе» сделал коктейль «Космополитен» практически синонимом женской дружбы. Если ты ищешь подарок для сестры или подруги, стильные бокалы и шейкер для смешивания этого коктейля станут идеальным вариантом. При желании в набор можно добавить и компоненты для приготовления самого напитка: апельсиновый ликер, парочку свежих лаймов и даже что-нибудь алкогольное. Кстати, в Интернете можно найти варианты бокалов по мотивам самого сериала – с именами героинь или с цитатами из любимых серий.

Секс в большом городе

А теперь вспомним, что дарили друг другу герои главного ситкома всех времен и народов. Возможно, идеи из «Друзей» и не самые практичные, зато точно самые оригинальные!

Смешной карнавальный костюм

Этот пункт может послужить как в качестве самого подарка, так и в качестве способа его преподнесения. Невозможно даже сосчитать число забавных образов, в которых представали перед нами Рэйчел, Чендлер и другие герои «Друзей». Пожалуй, самыми запоминающимися стали костюм говорящей индейки от Моники и рождественский наряд Праздничного Броненосца от Росса. Если человек, которому ты собираешься подарить подарок, как и ты, любит «Друзей», то можешь смело нарядиться на праздник по мотивам ситкома или же завернуть нечто подобное в подарочную упаковку. Так как сериал имеет армию верных фанатов по всему миру, создатели выпускают множество различной фан-продукции. Например, доподлинно известно, что в Сети можно отыскать смешную маску-индейку с темными очками или пижаму-кигуруми в виде броненосца, причем по вполне доступной цене.

Друзья

Массажное кресло

Если бюджет ограничен не самой маленькой суммой, то стоит вспомнить об одном из главных подарков, преподнесенных Чендлером своему лучшему другу Джо… а заодно и себе любимому! Идеальные массажные кресла стали излюбленным местом парней для отдыха, вечерних посиделок в компании и просмотра любимых фильмов. Джо даже дал своему креслу имя – Малышка Росита! Такой приятный и уютный атрибут точно не будет лишним ни в одном доме! Кстати, если средств на полноценное кресло все же не хватает, можно ограничиться массажной подушкой – тоже весьма необычный и полезный подарок.

Друзья

Много милых мелочей

И наконец, самый экстренный вариант для тех, кто все же не успел обзавестись подходящими презентами для всей честной компании. Когда Джо и Чендлер застряли на целый день в автосервисе в канун Рождества, они просто скупили для своих друзей весь ассортимент круглосуточной заправки. В итоге Росс получил баночку колы с редким лимонным вкусом (кстати, в нынешних мировых реалиях оригинальная кола – действительно крутой подарок!), Фиби – набор одноразовых сидений для унитаза, а Моника стала счастливой обладательницей пачки презервативов. Подарки получились с юмором и со смыслом. Ну и в оригинальности им уж точно не откажешь!