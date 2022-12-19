16 незабываемых подарков на Новый год в стиле героев культовых сериалов
Не знаешь, что подарить? Позаимствуй идею у любимого персонажа!
Не за горами новогодние праздники, а подарки друзьям и любимым еще не куплены? Хочется, чтобы каждый презент был уникальным и незабываемым, но все оригинальные идеи давно иссякли? Знакомая ситуация, не правда ли? Тогда самое время обратиться за вдохновением к известным сериалам! Давай вспомним, что дарили своим близким наши любимые герои.
Теория большого взрыва
Настоящие гении проявляют изобретательность во всем – даже в подарках! Если ты хочешь всерьез удивить дорогого человека и оставить у него неизгладимое впечатление, обязательно прислушайся к советам самых знаменитых физиков современности.
Звезда с неба
Кто хоть раз не обещал любимой достать звезду с неба? Астрофизик Говард Воловиц привез для своей девушки Бернадетт золотую подвеску в форме звездочки. Правда, в его случае звезда была в самом прямом смысле «с неба», ведь он брал ее с собой в полет на МКС. Конечно, в реальной жизни осуществить такую задумку было бы нелегко. Однако даже обычное ювелирное украшение в форме небесного светила, выбранное с любовью и преподнесенное с соответствующими словами, порадует любую женщину – будь то супруга, мама, сестра, дочка или подруга. Ведь каждой хочется сиять! А еще можно назвать в честь близкого человека настоящую звезду и подарить ему сертификат, свидетельствующий об этом. Некоторые интернет-сайты сейчас предоставляют и такие услуги.
Нетающая снежинка или неувядающая роза
Что может быть романтичнее, чем хрупкость, запечатленная навечно? Если ты любишь широкие жесты и символичные подарки, то тебе понравится идея Леонарда Хофстедтера. Из экспедиции на Северный полюс он привез для Пенни настоящую снежинку, законсервированную в специальном растворе. Возможно ли это на самом деле, судить не нам, а ученым-физикам. Однако в сувенирных магазинах существует немало аналогов такому подарку: неувядающие живые цветы в вакуумной колбе или отпечатки доисторических животных на древних окаменелостях.
Корона
Мало кто отказался бы от настоящих королевских регалий! Изящная диадема понравится любой девушке, особенно если к ней в комплекте будет идти приглашение на бал или в оперную ложу, куда украшение можно будет «выгулять». А массивная корона, скипетр или даже кресло-трон порадует и рассмешит главу семейства. Именно диадемой нелюдимый ученый Шелдон Купер «откупился» от своей невесты Эми, которая обиделась на него за отсутствие романтики в отношениях.
Постучись в мою дверь
Поклонники турецких сериалов наверняка не раз восхищались фантазией веселой красавицы Эды Йылдыз из мелодрамы «Постучись в мою дверь». Эта девушка никогда не упускает возможности порадовать окружающих удивительными подарками, говорящими куда больше, чем слова.
Кружка-хамелеон
В самом начале отношений Эда преподнесла суровому и неразговорчивому бизнесмену Серкану строгий, но трогательный подарок – чашку для чая и кофе, которая меняет цвет. Это всегда нужная в доме вещь, которая не только будет напоминать своему обладателю о дарителе, но и поднимет ему настроение. Кстати, именно благодаря «покрасневшей» кружке Эда впервые узнала об ответных чувствах Серкана.
Светильник «Звездное небо»
Такой подарок создаст новогоднее настроение даже без елки и гирлянд! А еще он отлично подойдет как для романтического свидания, так и для детской комнаты. Эда подарила Серкану такой ночник-проектор, чтобы он мог любоваться звездами, даже лежа в собственной кровати.
Флорариум
Говорят, что лучший подарок – тот, что сделан своими руками. А если он при этом еще и действительно красив, то ему вообще нет цены! Флорариум – отличная альтернатива надоевшим букетам. Такая композиция не завянет через несколько дней, а будет радовать получателя долгое время. Кроме того, его можно собрать самостоятельно, проявив всю свою изобретательность и фантазию и добавив в композицию значимые лично для вас детали. С помощью такого подарка Серкан помирился с Эдой после серьезной размолвки.
Убивая Еву
Подарками обмениваются не только герои комедий и мелодрам. Антагонистам из триллеров тоже нужно как-то выражать свои чувства, и они иногда неплохо с этим справляются!
Говорящая игрушка с записанным голосом
Наверняка многие поклонники сериала «Убивая Еву» запомнили подарок киллера Вилланель своей преследовательнице Еве. Девушка выбрала в игрушечном магазине розового мишку со встроенным диктофоном и записала на него послание для детектива своим голосом. Если опустить непростые отношения героинь и пугающие обстоятельства вручения подарка, сюрприз действительно получился очень милый и уникальный. Пусть презент сам говорит получателю о твоих чувствах!
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Папины дочки
На этом добром и веселом сериале о пяти девочках выросло уже не одно поколение российских зрителей. В отношении подарков поклонники тоже могут легко положиться на любимых героев из «Папиных дочек». И еще бы: когда у тебя полон дом сестер, волей-неволей становишься экспертом по подаркам!
Тематические матрешки
На первый взгляд подобный подарок может показаться бесполезным. Однако он легко может умилить, рассмешить или показать, что ты хорошо знаешь человека и его интересы. Не зря Женька, уехав учиться в Америку, попросила каждого из многочисленных членов своей семьи прислать ей по комплекту матрешек. Галина Сергеевна выбрала кукол с внешностью известных политиков, Даша – с любимыми Женькиными футболистами, а мама – с лицами самих сестер Васнецовых. В итоге каждый подарок получился неповторимым и напомнил девушке о чем-то приятном в ее жизни.
Домашнее животное
Когда хитрая младшая сестренка Пуговка задалась целью помирить Дашу с ее парнем Веником, она выбрала идеальную стратегию – подарить им обоим по хомяку. В итоге забота о питомцах сплотила влюбленных, и они забыли, из-за чего вообще ссорились. Хомячок, котенок или черепашка может стать прекрасным подарком как для взрослого человека, так и для ребенка. Только сперва убедитесь, что получатель такого дара действительно хочет завести питомца, сможет о нем позаботиться и не страдает аллергией.
Умерь свой энтузиазм
Уморительный ситком о сценаристе Ларри и его друзьях тоже может вдохновить на уникальный презент.
Портрет на заказ
В одном из эпизодов Ларри Дэвид дарит Сьюзи ее портрет в виде величественной средневековой дамы. Правда, женщина оказывается не в восторге от такого громкого посвящения, ну да виной тому становится не подарок, а репутация самого Ларри. На самом деле портрет – это неплохой знак внимания, в который можно вложить все что угодно: от иронии до признания в любви. Он подойдет и для родителей, и для друзей, и для второй половинки. Тем более можно попросить художника изобразить человека в определенном образе или вместе с вами.
Великолепный век
Если ты ищешь подарок для своей второй половинки, обратись к знающим людям! Разве может ошибиться с выбором восточный красавец-султан, успешно содержащий гарем из нескольких сотен женщин? Тем более что любовь Сулеймана и Хюррем на самом деле сумела преодолеть время и навеки войти в легенды.
Птицы-неразлучники
Такой подарок даже не говорит, а буквально поет о вечной любви! Во всех культурах попугаи-неразлучники символизируют верность и преданность одному партнеру во веки веков. Вот и султан Сулейман из «Великолепного века» порадовал свою любимую супругу Хюррем такой диковинкой. Конечно, наиболее романтичным презентом станет клетка с живыми птичками, которые будут щебетать и радовать тебя и твоего партнера. Но если заведение попугаев в ваши планы пока не входит, можно подобрать сувенирные статуэтки, картину или постельное белье с изображением пары этих птиц.
Клиника
Культовый ситком о буднях молодых врачей учит зрителей многим тонкостям любви и дружбы. В том числе и искусству выбора подарков!
Перьевая ручка
Необязательно именно ручка – можно выбрать любой подарок, который соответствует интересам и хобби человека. Например, если получатель сюрприза любит рисовать, подарите ему большой набор качественных маркеров или пастели. Если увлекается кино, вручите ему иллюстрированную энциклопедию по мирам его любимого режиссера. А молодой хирург Терк из «Клиники» решил впечатлить хорошенькую медсестру Карлу красивой и дорогой перьевой ручкой, так как заметил, что она часто пишет что-то от руки. Правда, выяснилось, что он не успел сходить в магазин, и достал он свой подарок не в самом подходящем месте… Но ты не повторяй ошибку Терка, запасайся подарками заранее!
Секс в большом городе
Намечается празднование Нового года в веселой дамской компании? Тогда присмотрись к советам Кэрри, Саманты, Миранды и Шарлотты!
Бокалы для коктейлей
Легендарный сериал «Секс в большом городе» сделал коктейль «Космополитен» практически синонимом женской дружбы. Если ты ищешь подарок для сестры или подруги, стильные бокалы и шейкер для смешивания этого коктейля станут идеальным вариантом. При желании в набор можно добавить и компоненты для приготовления самого напитка: апельсиновый ликер, парочку свежих лаймов и даже что-нибудь алкогольное. Кстати, в Интернете можно найти варианты бокалов по мотивам самого сериала – с именами героинь или с цитатами из любимых серий.
Друзья
А теперь вспомним, что дарили друг другу герои главного ситкома всех времен и народов. Возможно, идеи из «Друзей» и не самые практичные, зато точно самые оригинальные!
Смешной карнавальный костюм
Этот пункт может послужить как в качестве самого подарка, так и в качестве способа его преподнесения. Невозможно даже сосчитать число забавных образов, в которых представали перед нами Рэйчел, Чендлер и другие герои «Друзей». Пожалуй, самыми запоминающимися стали костюм говорящей индейки от Моники и рождественский наряд Праздничного Броненосца от Росса. Если человек, которому ты собираешься подарить подарок, как и ты, любит «Друзей», то можешь смело нарядиться на праздник по мотивам ситкома или же завернуть нечто подобное в подарочную упаковку. Так как сериал имеет армию верных фанатов по всему миру, создатели выпускают множество различной фан-продукции. Например, доподлинно известно, что в Сети можно отыскать смешную маску-индейку с темными очками или пижаму-кигуруми в виде броненосца, причем по вполне доступной цене.
Массажное кресло
Если бюджет ограничен не самой маленькой суммой, то стоит вспомнить об одном из главных подарков, преподнесенных Чендлером своему лучшему другу Джо… а заодно и себе любимому! Идеальные массажные кресла стали излюбленным местом парней для отдыха, вечерних посиделок в компании и просмотра любимых фильмов. Джо даже дал своему креслу имя – Малышка Росита! Такой приятный и уютный атрибут точно не будет лишним ни в одном доме! Кстати, если средств на полноценное кресло все же не хватает, можно ограничиться массажной подушкой – тоже весьма необычный и полезный подарок.
Много милых мелочей
И наконец, самый экстренный вариант для тех, кто все же не успел обзавестись подходящими презентами для всей честной компании. Когда Джо и Чендлер застряли на целый день в автосервисе в канун Рождества, они просто скупили для своих друзей весь ассортимент круглосуточной заправки. В итоге Росс получил баночку колы с редким лимонным вкусом (кстати, в нынешних мировых реалиях оригинальная кола – действительно крутой подарок!), Фиби – набор одноразовых сидений для унитаза, а Моника стала счастливой обладательницей пачки презервативов. Подарки получились с юмором и со смыслом. Ну и в оригинальности им уж точно не откажешь!