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Киноафиша Новости Знаменитый сериал «Папины дочки» возобновится спустя десять лет

Знаменитый сериал «Папины дочки» возобновится спустя десять лет

9 декабря 2022 11:08
Знаменитый сериал «Папины дочки» возобновится спустя десять лет

Продолжение разрабатывает один из авторов оригинального шоу.

Телеканал «СТС» объявил о том, что культовый российский комедийный сериал «Папины дочки» получит продолжение спустя почти десять лет после своего окончания.

Разработкой новых серий занимается стриминговый сервис Start. Режиссером проекта выступает Александр Жигалкин, ранее работавший над оригинальными «Папиными дочками», а также такими популярными шоу, как «Воронины», «Кто в доме хозяин?» и «Родители». Съемки продолжения начнутся уже в ближайшее время, его актерский состав пока неизвестен. Премьера состоится в следующем году на «СТС».

«Папины дочки» дебютировали на российском телевидении в 2007 году. Центральные роли в нем играли Мирослава Карпович («В активном поиске»), Анастасия Сиваева («Ералаш»), Елизавета Арзамасова («Легенды орленка»), Дарья Мельникова («Сексоголики»), Екатерина Старшова («Черная молния») и Андрей Леонов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»). Шоу посвящено психотерапевту Сергею Васнецову (Леонов), которого бросила жена (Нонна Гришаева), оставив его одного с пятью дочерями. После этого герою приходится искать способы прокормить большую семью, и при этом не сойти с ума от вечных выходок его девочек.

Сериал транслировался на протяжении шести лет, до 2013 года, за время которых в его рамках вышло целых 20 сезонов (410 серий). Шоу было четыре раза удостоено премии «ТЭФИ».

Фото: СТС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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