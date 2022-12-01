Звезда трилогии «Властелин колец» считает сериал «Кольца власти» сугубо коммерческим проектом

Актер Бернард Хилл, наиболее известный по роли короля Теодена в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, в недавнем интервью изданию Metro раскритиковал сериал Amazon «Властелин колец: Кольца власти». Когда журналисты спросили Хилла, смотрел ли он шоу, тот ответил:

«Нет, оно меня не интересует. Это проект, заточенный на зарабатывание денег, но я не заинтересован ни в том, чтобы смотреть его, ни в том, чтобы сниматься в нем. Удачи его создателям и все такое, но их проект не похож на что-то стоящее».

Затем актера спросили о том, стоило ли завершить всю франшизу по книгам Джона Р.Р. Толкина после выхода «Властелина колец: Возвращение короля», на что он ответил:

«Да, я считаю, что стоило. Мне кажется, студия просто настояла на продолжении, из-за чего появился «Хоббит». Оригинальный «Хоббит» — это маленькая книжка. Эти фильмы сделаны хорошо, даже очень хорошо. Они расширяют книгу и в них много очень хороших сцен. Но нельзя вечно растягивать одну резинку».

Интересно, что ранее Элайджа Вуд, Билли Бойд, Шон Эстин и Доминик Монахэн, сыгравшие четырех главных персонажей-хоббитов из оригинальной трилогии Джексона, выступили в поддержку сериала Amazon и раскритиковали интернет-троллей, негативно высказывавшихся об инклюзивном многонациональном актерском составе шоу.

Шоураннеры «Колец власти» намерены выпустить пять сезонов сериала. Сейчас этот проект уже считается самой дорогой разработкой в истории телевидения: бюджет первого сезона превысил $400 млн. Если все пять частей шоу будут запущены в производство, это обойдется Amazon в сумму, превышающую $1 млрд.