«Железный человек», «Кэрри» и другие фильмы пополнили Национальный кинореестр США

Также в него были добавлены «Русалочка» и «Когда Гарри встретил Салли».

Библиотека Конгресса США опубликовала свой ежегодный список из 25 фильмов, которые будут включены в Национальный реестр фильмов Америки.

В этот реестр попадают лишь те картины, которые, по мнению специалистов Библиотеки, обладают особой культурной, исторической или эстетической ценностью, тем самым становясь частью обширного национального американского кинонаследия. На этот раз в списке оказались очень разнообразные ленты — от хроникальной записи парада Марди Гра в Новом Орлеане 1898 года до экранизации Сирано де Бержерака 1950 года, благодаря которой Хосе Феррер стал первым латиноамериканским актером, получившим «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Кроме того, в списке фигурируют боевик «Суперфлай» (1972), культовый хоррор «Кэрри» (1976), мюзикл «Лак для волос» (1988), диснеевский мультфильм «Русалочка» (1989), мелодрама «Когда Гарри встретил Салли» (1989), комедия «Домашняя вечеринка» (1990), супергеройский блокбастер Marvel «Железный человек» (2008) и многие другие фильмы.

Историческая ценность «Железного человека» действительно не вызывает вопросов у большинства зрителей, ведь именно с него в 2008 году стартовала кинематографическая вселенная Marvel. Президент студии Кевин Файги уже прокомментировал новость о включении фильма в Национальный реестр:

«Железный человек» стал первым независимым проектом Marvel Studios. И это сыграло решающую роль в нашей судьбе. Тот факт, что сейчас, спустя почти 15 лет после его премьеры, он был включен в Национальный реестр, говорит о том, что эта картина выдержала проверку временем и по-прежнему важна для зрителей во всем мире».

О включении в список классической романтической комедии Роба Райнера «Когда Гарри встретил Салли» высказался Билли Кристал, исполнивший в ней главную роль:

«Это красивый и простой фильм. Эта картина сделала Роба кем-то вроде современного Билли Уайлдера. Просто посмотрите на этот Нью-Йорк, эту осень, послушайте эту музыку».

С добавлением в Национальный реестр новых 25 лент их общее количество в нем достигло 850 штук. 27 декабря телеканал Turner Classic Movies покажет подборку фильмов, внесенных в реестр в этом году.