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Киноафиша Новости Съемочная команда «Эмили в Париже» посетить «Евровидение» в рамках съемок четвертого сезона

Съемочная команда «Эмили в Париже» посетить «Евровидение» в рамках съемок четвертого сезона

23 декабря 2022 14:18
Съемочная команда «Эмили в Париже» посетить «Евровидение» в рамках съемок четвертого сезона

Создатели сериала уже заготовили песню для собственного выступления.

Съемки одного из эпизодов четвертого сезона мелодраматического сериала «Эмили в Париже» пройдут на музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом заявил шоураннер проекта Даррен Стар в новом интервью для издания Deadline:

«Я пока что не располагают точной информацией о съемках. Но наш план состоит в том, чтобы поехать на «Евровидение» в следующем сезоне, мы все к этому готовы. И у нас уже есть хорошая песня. Мне очень нравится композиция Mon Soleil, я думаю, что у команды определенно получится достойное выступление».

По сюжету шоу, Минди (Эшли Пак), лучшая подруга главной героини Эмили Купер (Лили Коллинз), оказывается отобрана для представления Франции на «Евровидении». Именно ее выступление съемочная команда будет записывать на конкурсе.

Кроме того, Стар также рассказал, что четвертый сезон «Эмили в Париже», скорее всего, не станет последней частью сериала:

«Я определенно думаю, что этот сериал будет жить и после четвертого сезона. Как и в случае с любым другим шоу, мы не увидим его конца, пока все не почувствуют, что пора заканчивать. Мне не кажется, что «Эмили в Париже» ограничена количеством сезонов, она ограничена только энтузиазмом каждого из его создателей. Вселенная сериала очень разрослась, особенно после третьего сезона, теперь у нас есть огромный ансамбль прекрасных персонажей. Как это не парадоксально, «Эмили в Париже» ушла далеко за рамки жизни Эмили в Париже, и это захватывает дух».

Следующее «Евровидение» пройдет в Ливерпуле в мае 2023 года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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