София Коппола опубликовала фото со съемок байопика о жене Элвиса Пресли

Съемочный процесс биографической драмы «Присцилла», которая будет посвящена супруге Элвиса Пресли, либо полностью подошел к концу, либо уже очень скоро завершится. На это намекнула режиссер и сценарист картины София Коппола, поделившаяся закадровой фотографией с центральными звездами. На представленном снимке, отражающем ретро-стилистику проекта, запечатлены Джейкоб Элорди («Эйфория») и Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна») в образах Короля рок-н-ролла и его жены. Изображение сопровождено коротким текстом Копполы, где постановщица отметила об отлично проведенном времени на площадке, что может означать перезод проекта на стадию постпроизводства.

В отличие от вышедшего летом кассового хита База Лурмана «Элвис» с Остином Батлером, легендарный певец в байопике Копполы будет персонажем второго плана, а в центре внимания окажется Присцилла Пресли. Сюжет вдохновлен литературным бестселлером The New York Times «Элвис и я». В остальной актерский состав вошли Камилла Коваль, Дианна Джарвис, Эмили Митчелл, Остин Болл, Джоржа Каденс, Люк Хамфри, Эри Коэн и Кэти Гарифалакис.

За производство «Присциллы» отвечает студия A24. Официальную дату релиза еще не назначили, но предполагается, что премьера состоится во второй половине 2023 года.