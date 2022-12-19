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Киноафиша Новости София Коппола опубликовала фото со съемок байопика о жене Элвиса Пресли

София Коппола опубликовала фото со съемок байопика о жене Элвиса Пресли

19 декабря 2022 16:54
София Коппола опубликовала фото со съемок байопика о жене Элвиса Пресли

На снимке запечатлены Кэйли Спэни и Джейкоб Элорди в образах своих персонажей.

Съемочный процесс биографической драмы «Присцилла», которая будет посвящена супруге Элвиса Пресли, либо полностью подошел к концу, либо уже очень скоро завершится. На это намекнула режиссер и сценарист картины София Коппола, поделившаяся закадровой фотографией с центральными звездами. На представленном снимке, отражающем ретро-стилистику проекта, запечатлены Джейкоб Элорди («Эйфория») и Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна») в образах Короля рок-н-ролла и его жены. Изображение сопровождено коротким текстом Копполы, где постановщица отметила об отлично проведенном времени на площадке, что может означать перезод проекта на стадию постпроизводства.

София Коппола опубликовала фото со съемок байопика о жене Элвиса Пресли

В отличие от вышедшего летом кассового хита База Лурмана «Элвис» с Остином Батлером, легендарный певец в байопике Копполы будет персонажем второго плана, а в центре внимания окажется Присцилла Пресли. Сюжет вдохновлен литературным бестселлером The New York Times «Элвис и я». В остальной актерский состав вошли Камилла Коваль, Дианна Джарвис, Эмили Митчелл, Остин Болл, Джоржа Каденс, Люк Хамфри, Эри Коэн и Кэти Гарифалакис.

За производство «Присциллы» отвечает студия A24. Официальную дату релиза еще не назначили, но предполагается, что премьера состоится во второй половине 2023 года.

Фото: Getty Images, CR: FX., FilmMagic; Sofia Coppola
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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