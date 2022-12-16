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Киноафиша Новости Джон Уильямс обмолвился, что вскоре пройдут съемки новой концовки «Индианы Джонса 5»

Джон Уильямс обмолвился, что вскоре пройдут съемки новой концовки «Индианы Джонса 5»

16 декабря 2022 14:06
Джон Уильямс обмолвился, что вскоре пройдут съемки новой концовки «Индианы Джонса 5»

Слухи о разных финалах ходят с осени.

Минувшей осенью в сети появились разговоры о нескольких неудовлетворительных концовках пятой части «Индианы Джонса», которые якобы были представлены на тесовых показах. Все это оперативно попытался пресечь режиссер блокбастера Джеймс Мэнголд, но теперь масла в огонь подлил легендарный композитор Джон Уильямс.

По словам кинематографиста, работа над музыкальным сопровождением картины уже почти подошла к концу, но в ближайшее время команда проведет короткую дополнительную съемку, в ходе которой будет создан альтернативный финал фильма:

«Мы уже почти закончили фильм. Вполне возможно, будет еще одна концовка, которую сначала предстоит снять, а потом записать для нее музыку. Наверно, через пару недель управимся».

По слухам, которые Мэнголд уже опроверг, в заключительном акте «Индианы Джонса 5» пожилой археолог в исполнении Харрисона Форда передает эстафету молодой героини Фиби Уоллер-Бридж. В другом варианте Инди умирает. Не исключено, что о результатах тестовых показов постановщик просто лукавил и сейчас проводится работа над ошибками, но даже если все действительно так, в рамках крупных проектов подобные доработки — обычная практика.

«Индиана Джонс и часы судьбы» выйдет в мировой прокат 30 июня 2023 года.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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