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Киноафиша Новости Чарли Кокс возглавляет британскую разведку в трейлере шпионского мини-сериала «Госизмена»

Чарли Кокс возглавляет британскую разведку в трейлере шпионского мини-сериала «Госизмена»

7 декабря 2022 14:48
Чарли Кокс возглавляет британскую разведку в трейлере шпионского мини-сериала «Госизмена»

Новый триллер от сценариста «Шпионского моста» зрители смогут увидеть в конце этого месяца.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер шпионского мини-сериала «Госизмена». Центральные роли в шоу исполнили Чарли Кокс («Сорвиголова»), Ольга Куриленко («Квант милосердия»), Киран Хайндс («Белфаст»), Адам Джеймс («Много шума из нечего») и Трэйси Айфичор («Доктор кто»).

В центре сюжета — агент Адам Лоуренс (Кокс), обученный и воспитанный главой разведывательной службой Великобритании, МI6. Однажды вследствие стечения обстоятельств Лоуренс получает повышение до должности главы всего агентства. Кажется, ему уже обеспечена блестящая карьера. Но внезапно героя настигает русская шпионка Кара (Куриленко), с которой его связывает непростое прошлое. Она утверждает, что именно благодаря ей герой смог получить свою высокую должность. С этого дня Адам вынужден подвергать сомнению все, во что он верил, и всех, кому он некогда доверял.

Режиссерами сериала выступили Луиз Хупер («Песочный человек», «Ведьмак») и Сара О’Горман («Последнее королевство», «Джеймстаун»). Сценарий написал Мэтт Чарман, удостоенный номинации на «Оскар» за свою работу над картиной «Шпионский мост».

Премьера «Госизмены» состоится 26 декабря этого года.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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