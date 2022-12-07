Чарли Кокс возглавляет британскую разведку в трейлере шпионского мини-сериала «Госизмена»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер шпионского мини-сериала «Госизмена». Центральные роли в шоу исполнили Чарли Кокс («Сорвиголова»), Ольга Куриленко («Квант милосердия»), Киран Хайндс («Белфаст»), Адам Джеймс («Много шума из нечего») и Трэйси Айфичор («Доктор кто»).

В центре сюжета — агент Адам Лоуренс (Кокс), обученный и воспитанный главой разведывательной службой Великобритании, МI6. Однажды вследствие стечения обстоятельств Лоуренс получает повышение до должности главы всего агентства. Кажется, ему уже обеспечена блестящая карьера. Но внезапно героя настигает русская шпионка Кара (Куриленко), с которой его связывает непростое прошлое. Она утверждает, что именно благодаря ей герой смог получить свою высокую должность. С этого дня Адам вынужден подвергать сомнению все, во что он верил, и всех, кому он некогда доверял.

Режиссерами сериала выступили Луиз Хупер («Песочный человек», «Ведьмак») и Сара О’Горман («Последнее королевство», «Джеймстаун»). Сценарий написал Мэтт Чарман, удостоенный номинации на «Оскар» за свою работу над картиной «Шпионский мост».

Премьера «Госизмены» состоится 26 декабря этого года.