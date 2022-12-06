Джона Хилл хочет жениться на дочери Эдди Мерфи в тизере комедии You People

Комедия со звездным актерским составом выйдет в начале следующего года.

Netflix поделился первым тизером комедийного фильма You People («Ваши люди»). Главные роли в картине исполнили Джона Хилл («Не волнуйся, он далеко не уйдет»), Эдди Мерфи («Девушки мечты»), Лорен Лондон («Реальная история»), Ниа Лонг («Банкир»), Джулия Луи-Дрейфус («Вице-президент») и Дэвид Духовны («Секретные материалы»).

В центре сюжета — влюбленная межрасовая пара (Хилл и Лондон), которая исследует современную любовь и искусство построения здоровой семьи. На своем пути им приходится столкнуться с культурными, социальными и поколенческими различиями их ближайших родственников (Мерфи, Лонг, Луи-Дрейфус, Духовны).

Режиссером картины выступил Кенья Беррис, для которого эта работа в полнометражном кино стала дебютной. Ранее он поработал над мелодрамой «Энтергалактик» для того же Netflix и ситкомом «Черная комедия» для телеканала ABC.

Сценарий написал сам Хилл. Он также является продюсером проекта вместе с Кевином Мишером, который уже работал с Беррисом и Мерфи над фильмом «Поездка в Америку 2».

Премьера You People состоится на Netflix 27 января следующего года.