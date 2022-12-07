Сногсшибательный визуальный шедевр: появились первые отзывы об «Аватаре: Путь воды»

В сети начали появляться первые отзывы критиков о долгожданном блокбастере «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Недавно фильм был показан представителям прессы на мировой премьере в Лондоне, и их реакции в подавляющем большинстве оказались положительными.

Например, Эрик Дэвис (@ErikDavis) из Fandango в своих социальных сетях написал, что лента практически во всем превосходит первую часть:

«Рад сообщить, что «Аватар: Путь воды» — это феноменальное кино. Фильм крупнее, лучше и эмоциональнее, чем оригинал. Это потрясающее визуально и невероятно засватывающее приключение. Это высшая на данный момент точка развития кинематографии и мастерства повествования».

Ведущий подкаста Happy Sad Confused Джош Хоровиц (@joshuahorowitz) также остался от фильма в восторге:

«Джеймс Кэмерон еще раз показал всем кинематографистам, как надо делать великое кино. Я много раз говорил, что ни на секунду не сомневаюсь в нем. «Аватар: Путь воды» — это эталонный пример того, как надо снимать эпические блокбастеры. Этот фильм настолько эмоционально захватывающий и настолько масштабный, насколько это вообще возможно».

Пери Немирофф (@PNemiroff) из Collider особенно отметил революционные визуальные эффекты картины:

«Я думал, что Джеймс Кэмерон просто поднимет планку качества спецэффектов, но он задрал ее на недостижимо высокий уровень. Эти визуальные эффекты просто умопомрачительны. На экране один потрясающий кадр сменяется еще более великолепным».

В то же время не все журналисты говорили исключительно о достоинствах картины. К примеру, Ян Сэндвелл (@ian_sandwell) заявил, что фильм все же страдает из-за слишком большого количества персонажей:

«Ожидаемо, «Аватар: Путь воды» оказался визуальным шедевром с невероятно впечатляющими спецэффектами. Фильм все же страдает из-за слишком большого количества персонажей, которыми режиссер просто не может свободно распоряжаться. Но в конце Кэмерон собирает их в одну команду для умопомрачительного финала, наполненного эмоциями и экшеном».

Кара Уорнер (@karawarner) считает, что фильм точно не разочарует фанатов франшизы:

«Как поклонница оригинального «Аватара», я возлагала большие надежды на сиквел. И он смог полностью их оправдать. Конечно, фильм получился немного затянутым, но после просмотра остались только положительные эмоции благодаря великолепным визуальным эффектам и замечательным новым персонажам. Это невероятно приятное кино».

«Аватар: Путь воды» выйдет в мировой прокат 16 декабря