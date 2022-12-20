Босс Amazon обещает, что сериал по видеоигре God of War будет верен первоисточнику

На прошлой неделе стриминговый сервис Amazon Prime Video официально заказал производство сериала по вселенной игровой франшизы God of War, а теперь свое слово получил глава телевизионного подразделения платформы Вернон Сандерс. В недавнем эксклюзивном интервью порталу Collider он пообещал сделать экранизацию верной духу первоисточника, но в тоже время и максимально доступной для людей, не знакомых с оригиналом.

«Мы здорово справляемся с адаптациями, делая хорошо проекты от «Непобедимого» до «Пацанов». Мы в курсе, что у God of War огромное количество преданных поклонников, но в работе мы всегда стараемся определить наличие эмоционального ядра и оценить потенциал истории. Как раз эти элементы и делают God of War таким особенным».

Также Сандерс похвалил общую концепцию, которую должны оценить как геймеры, так и обычные телезрители:

«В центре всего — история отцов, сыновей и семей на фоне этих грандиозных ландшафтов. Материал, созданный для первого сезона Рэйфом Джадкинсом [шоураннер], Марком Фергусом и Хоуком Остби [сценаристы], по моему личному мнению, чрезвычайно близок к первоисточнику, да и в целом очень привлекателен. Даже если вы далеки от игр, то наверняка все равно влюбитесь в это шоу и будете чувствовать себя в своей тарелке. Мне кажется, получится грандиозно».

В масштабном многосерийном фэнтези расскажут об опасном путешествии остепенившегося спартанца Кратоса и его сына. Суровый воин намерен выполнить волю своей усопшей жены, попросившей перед смертью развеять ее прах на вершине мира. По пути героев ожидают столкновения с новыми богами и различными чудовищами.