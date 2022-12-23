На Netflix состоялась премьера «Достать ножи: Стеклянная луковица»

Сегодня на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера детектива Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица», в котором герой Дэниэла Крэйга распутывает новое загадочное преступление с множеством подозреваемых. Как и оригинальный фильм 2019 года, сиквел получил очень теплый прием среди критиков — на сайте Rotten Tomatoes рейтинг фильма сейчас составляет 93% положительных отзывов.

Действие второй части развернется на греческом острове в роскошной резиденции миллиардера Майлза Брона. Эксцентричный богач приглашает к себе в гости группу из давних знакомых, чтобы сыграть с ними в странную ролевую игру на смекалку. В числе приглашенных оказывается и сыщик Бенуа Блан, задача которого следить за ходом игры. Ситуация входит из-под контроля, когда на курорте происходит настоящее убийство. Кто-то из гостей виновен в преступлении. Чтобы раскрыть личность преступника, необходимо действовать без промедлений. Сумбурная атмосфера этому не способствует, поэтому вся надежда на талант и дедукцию мистера Блана.

Вместе с Крэйгом в фильме снялись Эдвард Нортон, Дэйв Батиста, Кейт Хадсон, Кэтрин Хан, Мэдлин Клайн, Джессика Хенвик, Жанель Моне, Лесли Одом — младший и Итан Хоук.

Оригинальный фильм «Достать ножи» заработал в мировом прокате $312 млн (из них $165 млн в США), но продолжение решили выпустить на Netflix — за такую возможность медиагигант заплатил создателям почти полмиллиарда долларов. В эпичную сделку вошел не только сиквел, но и сразу анонсированный триквел. Стример возлагает на франшизу огромные надежды.