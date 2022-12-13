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Киноафиша Новости Режиссер Шон Леви объяснил, почему не спешит браться за сиквел «Главного героя»

Режиссер Шон Леви объяснил, почему не спешит браться за сиквел «Главного героя»

13 декабря 2022 16:34
Режиссер Шон Леви объяснил, почему не спешит браться за сиквел «Главного героя»

Постановщик объяснил причину на примере «Живой стали».

Комедийный блокбастер с Райаном Рейнольдсом «Главный герой» стал одним из самых успешных фильмов, вышедших в разгар пандемии коронавируса. Несмотря на прокатные ограничения, картина стала настоящим хитом и получила отличную критику. После такого успеха анонс сиквела не заставил себя ждать, но с того момента прошло уже достаточно много времени, однако никаких анонсов по поводу второй части пока не было.

В недавнем разговоре с порталом Collider режиссер картины Шон Леви прояснил ситуацию, взяв за пример свой другой крупный фильм, который остался без прямого сиквела, а именно — «Живая сталь»:

«Сиквел «Главного героя» по-прежнему в разработке. Точно не знаю, находится ли он сейчас в студийных планах, но Disney и Fox вроде бы очень хотят вторую часть. Я стараюсь не снимать продолжения, которые не нужны. По этой же причине я не брался за «Живую сталь 2» — я не чувствовал, что получится сделать вторую ленту на уровне оригинала или превзойти его. С «Главным героем» я придерживаюсь аналогичной позиции. Мы выслушиваем идеи, развиваем их, потом все обсуждаем. За прошедшее время любовь к исходной картине у всех значительно усилилась, поэтому мы с Райаном решили, что не будем портить хороший фильм необязательным сиквелом, если не сможем придумать нечто особенное».

В данный момент Леви разрабатывает для Disney+ многосерийный спин-офф «Живой стали» и параллельно он готовится к съемкам «Дэдпула 3», в рамках которого он вновь поработает с Рейнольдсом и Хью Джекманом. Производство кинокомикса Marvel Studios начнется приблизительно весной 2023 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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