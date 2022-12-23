Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки-иголки" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»

23 декабря 2022 15:00
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»

На этой неделе стриминги предлагают раскрыть преступление на роскошном острове, выпутаться из любовного треугольника, создать легендарный спорткар и сыграть в смертельную игру в параллельной реальности Токио. 

Достать ножи — 2: Стеклянная луковица

23 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит детективы, и особенно тем, кому понравилась первая часть.

На остров цифрового магната Майлза Брона (Эдвард Нортон) по приглашению прибывают старые друзья-приятели. Среди них заводная модель (Кейт Хадсон), ученый-идеалист (Лесли Одом — мл.), YouTube-инфлюэнсер правых взглядов (Дэйв Батиста), политик с далекоидущими планами (Кэтрин Хан), а также деловой партнер Брона, своего рода Возняк при Стиве Джобсе (Жанель Моне). Всю веселую компанию, естественно, ждет преступление. Раскрыть его берется сыщик Бенуа Блан (Дэниел Крэйг) в щегольских нарядах и со все тем же уморительным акцентом. Сиквел кассового детективного хита Райана ДжонсонаЗвездные войны: Последние джедаи»), по отзывам, получился масштабнее первого фильма. Критики снова отметили, с каким драйвом режиссер умеет закрутить сюжет, а его актеры — с блеском все разыграть.

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Достать ножи — 2: Стеклянная луковица

Ведьмак: Происхождение

25 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем кто, не против фантазий на тему популярного фэнтези.

Столько насмешек, сколько получил в свой адрес приквел «Ведьмака» еще до премьеры, не получал в этом году ни один мини-сериал. От четырехсерийного шоу заведомо ждут посредственных диалогов, потешаются над репликами, попавшими в трейлер будто из других фэнтезийных франшиз, и вообще над заявленным сюжетом. За 1200 лет до Геральта семь незнакомцев, несмотря на разногласия, объединяются в борьбе с империей. Однако как только на Континенте возникают некие черные монолиты, угрожающие безопасности жителей, команда решает создать монстра, который сможет встать на защиту мира. Как мы понимаем, речь идет о возникновении первого ведьмака. В одной из ролей в сериале снялась Мишель Йео, звезда «Все везде и сразу». Кроме того, в шоу появится Лютик в исполнении Джои Бэти. Шоураннером четырехсерийного проекта выступил Деклан Де Барра («Древние»).

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Ведьмак: Происхождение

Эмили в Париже (3-й сезон)

21 декабря, Netflix

Кому смотреть: всем любителям оптимистичной американки, влюбленной в Париж и модные наряды.

В новом третьем сезоне шоу Даррена СтараСекс в большом городе») американка Эмили столкнется с необходимостью сделать важный выбор как на работе, так и в личной жизни. На работе ей придется выбирать между двумя начальницами, а в личных взаимоотношениях — между двумя симпатичными парнями, Габриэлом (Лукас Браво) и Альфи (Люсьен Лависконт). Над костюмами в продолжении трудилась Мэрилин Фитусси, так что с любовным треугольником героиня будет разбираться в ярких и смелых образах. Сериал уже был продлен на четвертый сезон.

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Эмили в Париже

Ламборгини: Человек-легенда

24 декабря, Okko

Кому смотреть: тем, кто не хочет пересматривать «FORD против FERRARI» и питает особую слабость к шикарным спорткарам.

Байопик о талантливом проектировщике и предпринимателе Ферруччо Ламборгини месяц шел в наших кинотеатрах и теперь отправляется на стриминги. Обладатель успешной компании по производству тракторов Ламборгини как-то заметил, что у машин марки Ferrari недостаточно хорошее сцепление. Он решил создать автомобиль класса люкс с эстетически совершенными формами, а заодно убрать тот самый недочет сцепления, тем самым утерев нос конкуренту. Режиссер Роберт Мореско, обладатель «Оскара» за сценарий к фильму «Столкновение», рассказывает историю Ламборгини как историю о человеке, который прежде всего мечтает обойти Энцо Феррари (ждем, кстати, байопик с Адамом Драйвером) и идет к своей цели, несмотря на сопротивление окружающих. Главную роль в хорошо знакомом сюжете сыграл Фрэнк ГриллоДень курка»).

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Ламборгини: Человек-легенда

Джек Райан (3-й сезон)

21 декабря, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит в кино хороший экшен.

Шпионское шоу по серии романов Тома Клэнси подошло к предпоследнему сезону. Четвертая глава про аналитика ЦРУ в исполнении Джона Красински станет заключительной. А пока Джек Райан продолжает распутывать хитрые схемы спецслужб. В новом сезоне герою придется предотвратить ядерный взрыв, который с целью вернуть Советский Союз готовит группа русских автократов. Он делится секретной информацией с ЦРУ и высказывает опасения о начале новой мировой войны, однако наталкивается на неодобрение начальства. В результате ему с помощью верных коллег (Уенделл Пирс, Майкл Келли) придется скрываться от своих и спасаться от русских, которые попытаются сделать все, чтобы его устранить. Постоянного шоураннера сериала Карлтона Кьюза сменил сначала Пол Шреринг («Побег»), а затем Вон Уилмотт («Доминион»).

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Джек Райан (3-й сезон)

Солнце мое

20 декабря, Prime Video

Кому смотреть: тем, кого интересует современный кинопроцесс и/или Пол Мескал.

Свежий дебют Шарлотты Уэллс был показан в программе Недели критики в Каннах. Фильм сразу был отмечен прессой и получил высокие оценки, а сама режиссер была названа одним из самых многообещающих голосов в британском кино за последние годы. Сюжет разворачивается на курорте в Турции в конце 1990-х, где проводят время одиннадцатилетняя девочка Софи и ее отец Калум. Они прекрасно ладят друг с другом, но в поведение отца то и дело проникает меланхолия, его мучает какая-то тайна, которую он не может раскрыть дочери. Двадцать лет спустя в своих воспоминаниях Софи пытается понять, что происходило тогда с ее отцом. Главную роль в картине сыграл Пол Мескал, восходящая звезда сериала «Нормальные люди».

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Солнце мое

Алиса в Пограничье (2-й сезон)

22 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем, кому понравилась «Игра в кальмара».

Для тех, кто скучает по корейскому хиту «Игра в кальмара», на Netflix со вторым сезоном возвращается японское шоу с не менее жестокими челленджами. В первом сезоне геймер-оболтус Арису (Кенто Ямазаки) и двое его друзей перемещаются в альтернативную реальность Токио, где им приходится бороться за свои жизни. Они должны проходить всевозможные испытания, чтобы остаться в живых и вернуться обратно в свою реальность. В новых сериях, возможно, им удастся узнать, кто стоит за смертельной игрой и в чем заключается ее цель. Проект по манге Харо Асо неоднократно сравнивали с «Королевской битвой» и «Кубом» Винченцо Натали. Зрители оценили динамичный сюжет и разнообразие соревнований, в которые бросают героев, едва оправившихся от предыдущих раундов.

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Алиса в Пограничье (2-й сезон)

13 клиническая

22 декабря, Иви

Кому смотреть: тем, кому интересно взглянуть на мистику, скрещенную с белыми халатами.

У хирурга Кирилла Акиньшина находят опухоль уже на четвертой стадии и отправляют в специальную больницу. 13-я клиническая — место, где врачуют людей, в которых вселяются разного рода демоны. Остроумного главного героя обещают не только вылечить, но и берут в штат, так что вместе с ним зритель постепенно узнает, как устроено это необычное учреждение. Сериал построен по вертикальной структуре, т.е. каждый новый эпизод рассказывает о каком-то новом кейсе, а все действие связано сквозной линией болезни героя. Главную роль в проекте исполнил Данила Козловский. Его партнершей на съемочной площадке выступила Паулина Андреева. Также в касте Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков и другие. Постановкой шоу занимался Клим Козинский, известный работой над сериалом «Вне себя».

Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
13 клиническая

Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества 12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества Читать далее 21 декабря 2022
«Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком «Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком Читать далее 23 декабря 2022
«Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года «Сердце Пармы», «Казнь» и «Ника»: 10 лучших российских фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» На Литрес вышла новая повесть мастера триллеров Майка Омера, по книгам которого снимают сериал «Внутри убийцы» Читать далее 22 декабря 2022
Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Назад в СССР: современные сериалы, рассказывающие о советском времени Читать далее 20 декабря 2022
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» Читать далее 23 декабря 2022
Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Выбор редакции: 8 лучших фильмов 2022 года Читать далее 20 декабря 2022
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год Читать далее 22 декабря 2022
Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Непослушник, богатырь, бармен: 5 лучших ролей Виктора Хориняка Читать далее 22 декабря 2022
Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Тест: что из новогодних новинок тебе посмотреть? Читать далее 21 декабря 2022
Related video