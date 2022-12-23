Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»

На этой неделе стриминги предлагают раскрыть преступление на роскошном острове, выпутаться из любовного треугольника, создать легендарный спорткар и сыграть в смертельную игру в параллельной реальности Токио.

23 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем, кто любит детективы, и особенно тем, кому понравилась первая часть.

На остров цифрового магната Майлза Брона (Эдвард Нортон) по приглашению прибывают старые друзья-приятели. Среди них заводная модель (Кейт Хадсон), ученый-идеалист (Лесли Одом — мл.), YouTube-инфлюэнсер правых взглядов (Дэйв Батиста), политик с далекоидущими планами (Кэтрин Хан), а также деловой партнер Брона, своего рода Возняк при Стиве Джобсе (Жанель Моне). Всю веселую компанию, естественно, ждет преступление. Раскрыть его берется сыщик Бенуа Блан (Дэниел Крэйг) в щегольских нарядах и со все тем же уморительным акцентом. Сиквел кассового детективного хита Райана Джонсона («Звездные войны: Последние джедаи»), по отзывам, получился масштабнее первого фильма. Критики снова отметили, с каким драйвом режиссер умеет закрутить сюжет, а его актеры — с блеском все разыграть.

Достать ножи — 2: Стеклянная луковица

25 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем кто, не против фантазий на тему популярного фэнтези.

Столько насмешек, сколько получил в свой адрес приквел «Ведьмака» еще до премьеры, не получал в этом году ни один мини-сериал. От четырехсерийного шоу заведомо ждут посредственных диалогов, потешаются над репликами, попавшими в трейлер будто из других фэнтезийных франшиз, и вообще над заявленным сюжетом. За 1200 лет до Геральта семь незнакомцев, несмотря на разногласия, объединяются в борьбе с империей. Однако как только на Континенте возникают некие черные монолиты, угрожающие безопасности жителей, команда решает создать монстра, который сможет встать на защиту мира. Как мы понимаем, речь идет о возникновении первого ведьмака. В одной из ролей в сериале снялась Мишель Йео, звезда «Все везде и сразу». Кроме того, в шоу появится Лютик в исполнении Джои Бэти. Шоураннером четырехсерийного проекта выступил Деклан Де Барра («Древние»).

Ведьмак: Происхождение

21 декабря, Netflix

Кому смотреть: всем любителям оптимистичной американки, влюбленной в Париж и модные наряды.

В новом третьем сезоне шоу Даррена Стара («Секс в большом городе») американка Эмили столкнется с необходимостью сделать важный выбор как на работе, так и в личной жизни. На работе ей придется выбирать между двумя начальницами, а в личных взаимоотношениях — между двумя симпатичными парнями, Габриэлом (Лукас Браво) и Альфи (Люсьен Лависконт). Над костюмами в продолжении трудилась Мэрилин Фитусси, так что с любовным треугольником героиня будет разбираться в ярких и смелых образах. Сериал уже был продлен на четвертый сезон.

Эмили в Париже

24 декабря, Okko

Кому смотреть: тем, кто не хочет пересматривать «FORD против FERRARI» и питает особую слабость к шикарным спорткарам.

Байопик о талантливом проектировщике и предпринимателе Ферруччо Ламборгини месяц шел в наших кинотеатрах и теперь отправляется на стриминги. Обладатель успешной компании по производству тракторов Ламборгини как-то заметил, что у машин марки Ferrari недостаточно хорошее сцепление. Он решил создать автомобиль класса люкс с эстетически совершенными формами, а заодно убрать тот самый недочет сцепления, тем самым утерев нос конкуренту. Режиссер Роберт Мореско, обладатель «Оскара» за сценарий к фильму «Столкновение», рассказывает историю Ламборгини как историю о человеке, который прежде всего мечтает обойти Энцо Феррари (ждем, кстати, байопик с Адамом Драйвером) и идет к своей цели, несмотря на сопротивление окружающих. Главную роль в хорошо знакомом сюжете сыграл Фрэнк Грилло («День курка»).

Ламборгини: Человек-легенда

21 декабря, Prime Video

Кому смотреть: тем, кто любит в кино хороший экшен.

Шпионское шоу по серии романов Тома Клэнси подошло к предпоследнему сезону. Четвертая глава про аналитика ЦРУ в исполнении Джона Красински станет заключительной. А пока Джек Райан продолжает распутывать хитрые схемы спецслужб. В новом сезоне герою придется предотвратить ядерный взрыв, который с целью вернуть Советский Союз готовит группа русских автократов. Он делится секретной информацией с ЦРУ и высказывает опасения о начале новой мировой войны, однако наталкивается на неодобрение начальства. В результате ему с помощью верных коллег (Уенделл Пирс, Майкл Келли) придется скрываться от своих и спасаться от русских, которые попытаются сделать все, чтобы его устранить. Постоянного шоураннера сериала Карлтона Кьюза сменил сначала Пол Шреринг («Побег»), а затем Вон Уилмотт («Доминион»).

Джек Райан (3-й сезон)

20 декабря, Prime Video

Кому смотреть: тем, кого интересует современный кинопроцесс и/или Пол Мескал.

Свежий дебют Шарлотты Уэллс был показан в программе Недели критики в Каннах. Фильм сразу был отмечен прессой и получил высокие оценки, а сама режиссер была названа одним из самых многообещающих голосов в британском кино за последние годы. Сюжет разворачивается на курорте в Турции в конце 1990-х, где проводят время одиннадцатилетняя девочка Софи и ее отец Калум. Они прекрасно ладят друг с другом, но в поведение отца то и дело проникает меланхолия, его мучает какая-то тайна, которую он не может раскрыть дочери. Двадцать лет спустя в своих воспоминаниях Софи пытается понять, что происходило тогда с ее отцом. Главную роль в картине сыграл Пол Мескал, восходящая звезда сериала «Нормальные люди».

Солнце мое

22 декабря, Netflix

Кому смотреть: тем, кому понравилась «Игра в кальмара».

Для тех, кто скучает по корейскому хиту «Игра в кальмара», на Netflix со вторым сезоном возвращается японское шоу с не менее жестокими челленджами. В первом сезоне геймер-оболтус Арису (Кенто Ямазаки) и двое его друзей перемещаются в альтернативную реальность Токио, где им приходится бороться за свои жизни. Они должны проходить всевозможные испытания, чтобы остаться в живых и вернуться обратно в свою реальность. В новых сериях, возможно, им удастся узнать, кто стоит за смертельной игрой и в чем заключается ее цель. Проект по манге Харо Асо неоднократно сравнивали с «Королевской битвой» и «Кубом» Винченцо Натали. Зрители оценили динамичный сюжет и разнообразие соревнований, в которые бросают героев, едва оправившихся от предыдущих раундов.

Алиса в Пограничье (2-й сезон)

22 декабря, Иви

Кому смотреть: тем, кому интересно взглянуть на мистику, скрещенную с белыми халатами.

У хирурга Кирилла Акиньшина находят опухоль уже на четвертой стадии и отправляют в специальную больницу. 13-я клиническая — место, где врачуют людей, в которых вселяются разного рода демоны. Остроумного главного героя обещают не только вылечить, но и берут в штат, так что вместе с ним зритель постепенно узнает, как устроено это необычное учреждение. Сериал построен по вертикальной структуре, т.е. каждый новый эпизод рассказывает о каком-то новом кейсе, а все действие связано сквозной линией болезни героя. Главную роль в проекте исполнил Данила Козловский. Его партнершей на съемочной площадке выступила Паулина Андреева. Также в касте Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков и другие. Постановкой шоу занимался Клим Козинский, известный работой над сериалом «Вне себя».