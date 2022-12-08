10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить

Сериал «Уэнсдэй» о персонаже из культовой «Семейки Аддамс» побил рекорд 4-ого сезона «Очень странных дел» по просмотрам. И это неслучайно, ведь новая история о более мрачной версии «Хогвартса» с необычной, никогда не моргающей героиней, напряженным сюжетом и черным юмором — это так свежо и одновременно уютно. Да еще и руку к сериалу приложил легендарный Тим Бертон — исполнительный продюсер «Уэнсдэй» и режиссер четырех серий. Создатели проекта зашили в нем много пасхалок, из которых мы выбрали 10 самых интересных и расскажем о них прямо сейчас.

Два щелчка

Главную тему «Семейки Аддамс» написал и исполнил композитор Вик Миззи для ситкома с одноименным названием 1964 года. Знаменитая песня состояла из мелодии, сыгранной на клавесине под щелчки пальцев, и страшно лирического текста.

Одна из наиболее очевидных пасхалок к заглавной теме «Семейки» есть во втором эпизоде. Тогда, подобрав ключ к разгадке секрета статуи Эдгара По, Уэнсдэй дважды щелкает, чтобы открыть проход в тайную библиотеку Невермора, где собирается клуб «Беладонна».

Уэнсдэй

Эдгар Аллан По

Американский писатель, автор мрачных историй, согласно вселенной «Семейки Аддамс», был знаменитым выпускником Невермора. И фигура По для сериала очень важна. Помимо явных отсылок к рассказам «Черный кот», «Золотой жук», «Колодец и маятник», «Бочонок амонтильядо», которые появляются во втором эпизоде, в сцене соревнований на лодках в кубке По, есть еще и скрытые пасхалки. Например, птица из самого известного стихотворения «Ворон» часто заметна в кадре. Чего стоит большой ворон на столе у директрисы. Кроме того, название школы — Alma Mater Гомеса и Мортиши — тоже навеяно «Вороном». В стихотворении По крылатый герой с кличкой Nevermore повторяет это слово снова и снова в разных строфах.

Уэнсдэй

Тим Бертон

В первом эпизоде зрители попадают в кафе, где работает Тайлер и куда затем постоянно приходит Уэнсдэй с разными персонажами. Если присмотреться повнимательнее к заднему плану с кирпичной стеной, то заметны декоративные флюгеры, которые отсылают к разным фильмам Тима Бертона. Один из них — тот, что с цилиндром, — намекает на Вилли Вонка из «Чарли и шоколадной фабрики». На другом изображен всадник без головы из «Сонной лощины». А третий, вероятно, отсылает к фантастической трагикомедии «Крупная рыба».

Уэнсдэй

Костюм кошки Уэнсдэй, вероятно, не только отсылка к Эдгару По, но узнаваемый оммаж фильму режиссера «Бэтмен возвращается», в котором коварную воровку Селину Кайл сыграла Мишель Пфайффер.

Уэнсдэй

В лавке Uriah's Heap, где один день подрабатывают девочка-оборотень Энид с другом-Горгоной, продаются чучела мышей в причудливых нарядах. Они напоминают мышку из «Алисы в стране чудес» и намекают на хобби Бертона — коллекционирование чучел, которые появляются во многих его фильмах. К тому же костюмы мышей — сами по себе отсылки к картинам режиссера. Например, чучело в свадебном платье — намек на «Труп невесты». А высушенная голова под стеклянным куполом на столе у директрисы — кивок к тсантсе из «Битлджюса». К фэнтези-комедии есть еще одна отсылка в сцене, когда доктор Кинботт ставит свою пару «белочка и снеговик» в шкаф. Там на нижней полке среди ее коллекции стоит чучело маленького зверька в черно-белом полосатом костюме Битлджюса.

Уэнсдэй

«Кошмар на улице Вязов» и «Кэрри»

В той же лавке Uriah's Heap есть чучело животного в красном свитере в черную горизонтальную полоску, как у Фредди Крюгера. Еще одна отсылка к популярному хоррору «Кошмар на улице вязов» содержится в сцене, когда Ксавье рассказывает Уэнсдэй о том, что монстр приходит к нему во сне. После одной такой «встречи» у него на шее даже остались царапины от когтей. В сериале нашлось место для отсылок к культовым хоррорам – «Блэйду» и «Кэрри». В одной из сцен на Вороньем балу на героев в потолка льются реки «крови».

Уэнсдэй

Кристина Риччи

Спорим, вы не сразу узнали в Мэрилин Торнхилл, профессоре ботаники с рыжими волосами и большими очками, Кристину Риччи. Актриса, которая появилась в сериале в роли главной антагонистки, сыграла Уэнсдэй в фильмах «Семейки Аддамс» 90-х годов. Дженна Ортега — новая Уэнсдэй, принявшая персонажную «эстафету» от Риччи, — рассказала, что, хотя они обе исполняли одну и ту же роль в разное время, актрисы не обсуждали между собой то, как надо играть брюнетку с косичками. Кстати, Мэрилин Торнхилл — единственная из учителей, кто тоже дважды щелкает пальцами. Это явная отсылка к ее роли в «Семейке».

Уэнсдэй

Стрельба из лука

Еще одна пасхалка, отсылающая к серии фильмов 1990-ых годов. В «Ценностях семейки Аддамс» 1993 года Уэнсдэй и Пагсли ради забавы стреляют из лука. А в сериале 2022 года, когда Уэнсдэй выбирает себе внеклассное занятие, она показывает феноменальные способности по стрельбе из лука, сразу попав в яблочко во всех смыслах этого слова. Кроме того, в первой части 1991 Уэнсдэй стреляет из арбалета прямо в яблочко, которое находится во рту ее связанного брата. В начале первого эпизода сериала 2022 года героиня находит связанного Пагсли в школьном шкафчике с яблоком во рту. Вот так все связано!

Уэнсдэй

Герл-скауты

Фраза Уэнсдэй о том, что она могла бы съесть герл-скаута на завтрак, отсылает к фильму 1991 года «Семейка Аддамс». В картине есть сцена, когда героине Кристины Риччи пытаются продать печенье девочек-скаутов. Тогда Уэнсдэй интересуется, сделаны ли они из настоящих девочек-скаутов.

Уэнсдэй

Кузен Итт

Игнатиус Итт — двоюродный брат Гомеса, персонаж, придуманный специально для сериала 1964. Итт выглядит как монстр с длинными блондинистыми волосами, который всегда носит боливар и круглые солнцезащитные очки. Оказывается, Итт тоже был знаменитым выпускником Невермора. В сериале «Уэнсдэй» мы видим его портрет в тайном зале общества Беладонны.

Уэнсдэй

Общежитие «Офелия»

Когда Уэнсдей поступает в Невермор, ее заселяют в общежитие Офелия, где раньше жила и Мортиша. Помимо того, что Офелия — имя известной трагической героини из шекспировского «Гамлета», это еще и намек на члена семьи Аддамс. В сериале 1960-х годов так зовут сестру Мортиши.

Уэнсдэй

Имена шоураннеров

Создатели сериала Альфред Гоф и Майлз Миллар скромно спрятали свои имена в Джерико. В первом эпизоде надпись Millar & Gough напечатана на окне здания, где находится кабинет психотерапевта Уэнсдэй.