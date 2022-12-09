Национальный совет кинокритиков США признал «Топ Гана: Мэверик» лучшим фильмом 2022 года
Лучшим режиссером года был назван Стивен Спилберг.
Национальный совет кинокритиков США огласил список лауреатов своей премии по итогам этого года. Лучшим фильмом уходящего киносезона был признан боевик «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.
Победителями в актерских категориях стали Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Призов за лучшие роли второго плана были удостоены Брендан Глисон («Банши Инишерина») и Жанель Моне («Достать ножи: Стеклянная луковица»).
Лучшим режиссером года был признан Стивен Спилберг за фильм «Фабельманы». В последний раз Спилберг получила премию от Национального совета кинокритиков в 1987 году, когда на экраны вышла его картина «Империя Солнца». Премии за лучший оригинальный и адаптированный сценарий достались Мартину МакДоне («Банши Инишерина») и группе сценаристов фильма «На Западном фронте без перемен» от Netflix.
Лучшим анимационным фильмом был признан «Марсель, ракушка в ботинках», лучшим иностранным фильмом — бельгийская картина «Близко», а лучшим документальным фильмом — лента «Роберт Дауни ст.», посвященная отцу Роберта Дауни — младшего.
В прошлые годы лучшими фильмами по версии совета становились «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Зеленая книга» Питера Фаррелли и «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера. Обладатели этих наград также зачастую становились номинантами и лауреатами «Оскара», хоть две премии далеко не всегда совпадают в своем выборе. Например, в прошлом году совет признал лучшим фильмом «Пятеро одной крови» Спайка Ли, который на «Оскаре» получил лишь номинацию за лучший саундтрек.