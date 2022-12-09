Национальный совет кинокритиков США признал «Топ Гана: Мэверик» лучшим фильмом 2022 года

Национальный совет кинокритиков США огласил список лауреатов своей премии по итогам этого года. Лучшим фильмом уходящего киносезона был признан боевик «Топ Ган: Мэверик» Джозефа Косински.

Победителями в актерских категориях стали Колин Фаррелл («Банши Инишерина») и Мишель Йео («Всё везде и сразу»). Призов за лучшие роли второго плана были удостоены Брендан Глисон («Банши Инишерина») и Жанель Моне («Достать ножи: Стеклянная луковица»).

Лучшим режиссером года был признан Стивен Спилберг за фильм «Фабельманы». В последний раз Спилберг получила премию от Национального совета кинокритиков в 1987 году, когда на экраны вышла его картина «Империя Солнца». Премии за лучший оригинальный и адаптированный сценарий достались Мартину МакДоне («Банши Инишерина») и группе сценаристов фильма «На Западном фронте без перемен» от Netflix.

Лучшим анимационным фильмом был признан «Марсель, ракушка в ботинках», лучшим иностранным фильмом — бельгийская картина «Близко», а лучшим документальным фильмом — лента «Роберт Дауни ст.», посвященная отцу Роберта Дауни — младшего.

В прошлые годы лучшими фильмами по версии совета становились «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Зеленая книга» Питера Фаррелли и «Безумный Макс: Дорога ярости» Джорджа Миллера. Обладатели этих наград также зачастую становились номинантами и лауреатами «Оскара», хоть две премии далеко не всегда совпадают в своем выборе. Например, в прошлом году совет признал лучшим фильмом «Пятеро одной крови» Спайка Ли, который на «Оскаре» получил лишь номинацию за лучший саундтрек.