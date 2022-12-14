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Киноафиша Новости Брайан Крэнстон стремится к искуплению в новом трейлере второго сезона «Ваша честь»

Брайан Крэнстон стремится к искуплению в новом трейлере второго сезона «Ваша честь»

14 декабря 2022 16:22
Брайан Крэнстон стремится к искуплению в новом трейлере второго сезона «Ваша честь»

Новые серии начнут выходить через месяц.

Кабельный канал Showtime представил свежий трейлер второго сезона многосерийного юридического триллера «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном в главной роли. Второй сезон станет для проекта финальным. Заключительные десять эпизодов начнут еженедельно выходить с 13 января 2023 года.

Сериал повествует о многоуважаемом судье из Нового Орлеана Майкле Дезиато (Крэнстон), который вынужден преступить через собственные принципы и закон в попытке спасти сына Адама (Хантер Дуэн). Молодой парень насмерть сбивает сына влиятельного мафиози Джимми Бакстера (Майкл Стулбарг), после чего Майкл впутывается в липкую паутину лжи и интриг. В этой сложной ситуации ему приходится сделать тяжелый выбор. В предстоящих сериях персонажи попытаются найти искупление и расплату, а самому протагонисту придется разбираться с последствиями своих неоднозначных решений — угроза будет подстерегать его на каждом шагу.

Шоураннером и ведущим сценаристом проекта выступает Джоуи Хартстоун («Хорошая борьба»), а в производственную команду вместе с ним входят сам Крэнстон, Лиз Глоцер, а также Мишель и Роберт Кинг.

Фото: Showtime
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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