Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Zillion. Клуб твоих грез" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вышел трейлер экранизации книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма»

Вышел трейлер экранизации книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма»

8 декабря 2022 15:56
Вышел трейлер экранизации книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма»

Адаптация мирового бестселлера выйдет на экраны в следующем году.

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер документального фильма «Тонкое искусство пофигизма», который является экранизацией одноименной книги американского блогера и писателя Марка Мэнсона.

Оригинальное произведение Мэнсона — это своеобразная ироничная критика культа саморазвития и позитива, который, как считает автор, не приносит людям истинного счастья, а лишь заставляет их гнаться за бессмысленными идеалами. На нескольких примерах из своей собственной жизни и опыта других людей Мэнсон показывает, что неудачи являются естественной частью жизни и зачастую даже придают ей смысл.

После выхода в свет в 2016 году книга «Тонкое искусство пофигизма» быстро смогла попасть на лидирующие строчки списков бестселлеров The New York Times и Washington Post. По данным российского интернет-сервиса «ЛитРес», «Тонкое искусство пофигизма» — самая популярная электронная книга среди россиян до 30 лет.

Согласно официальному синопсису, целью авторов экранизации было «провести зрителей в увлекательное, заставляющее задуматься путешествие, исследующее жизнь современного человека. Аудитория картины сможет сделать несколько удивительных открытий, изменивших жизнь читателей по всему миру, и научиться тому, как не волноваться о том, что не имеет значения, и как по-настоящему полюбить то, что имеет значение».

Ведущим фильма выступил сам Мэнсон. В новом трейлере он обещает разрушить типичные представления о том, что каждый должен быть «быть особенным, уникальным и экстраординарным». Автор говорит, что большие деньги могут заставить человека чувствовать себя хорошо, но они не заставят близких любить его.

Режиссером адаптации стал Нейтан Прайс, для которого эта работа в полнометражном документальном кино стала дебютной.

Премьера «Тонкого искусства пофигизма» состоится в 2023 году, точная дата выхода пока неизвестна.

Фото: Universal Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Не только «Замерзшие»: 7 леденящих душу детективов Читать далее 6 декабря 2022
Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Новая родня и новые враги: Киноафиша приглашает на показ первой серии второго сезона «Вампиров средней полосы» Читать далее 6 декабря 2022
Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Тест: угадай известный фильм по зимнему кадру Читать далее 8 декабря 2022
Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Кто станет новым преследователем Уэнсдэй: 5 версий Читать далее 8 декабря 2022
Тест: кто твой деймон? Тест: кто твой деймон? Читать далее 9 декабря 2022
Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Восход мрачной звезды: 7 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 7 декабря 2022
10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить 10 крутых пасхалок в «Уэнсдэй», которые вы могли не заметить Читать далее 8 декабря 2022
Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Назад в детство: 10 новых фильмов для тех, кто разучился верить в волшебство Читать далее 7 декабря 2022
Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Микротоки и не только: какие процедуры помогают Дженнифер Энистон выглядеть моложе Читать далее 9 декабря 2022
«Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс «Уэнсдэй» и не только: 7 главных фильмов и сериалов о семейке Аддамс Читать далее 7 декабря 2022
Related video