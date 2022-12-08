Вышел трейлер экранизации книги Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма»

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер документального фильма «Тонкое искусство пофигизма», который является экранизацией одноименной книги американского блогера и писателя Марка Мэнсона.

Оригинальное произведение Мэнсона — это своеобразная ироничная критика культа саморазвития и позитива, который, как считает автор, не приносит людям истинного счастья, а лишь заставляет их гнаться за бессмысленными идеалами. На нескольких примерах из своей собственной жизни и опыта других людей Мэнсон показывает, что неудачи являются естественной частью жизни и зачастую даже придают ей смысл.

После выхода в свет в 2016 году книга «Тонкое искусство пофигизма» быстро смогла попасть на лидирующие строчки списков бестселлеров The New York Times и Washington Post. По данным российского интернет-сервиса «ЛитРес», «Тонкое искусство пофигизма» — самая популярная электронная книга среди россиян до 30 лет.

Согласно официальному синопсису, целью авторов экранизации было «провести зрителей в увлекательное, заставляющее задуматься путешествие, исследующее жизнь современного человека. Аудитория картины сможет сделать несколько удивительных открытий, изменивших жизнь читателей по всему миру, и научиться тому, как не волноваться о том, что не имеет значения, и как по-настоящему полюбить то, что имеет значение».

Ведущим фильма выступил сам Мэнсон. В новом трейлере он обещает разрушить типичные представления о том, что каждый должен быть «быть особенным, уникальным и экстраординарным». Автор говорит, что большие деньги могут заставить человека чувствовать себя хорошо, но они не заставят близких любить его.

Режиссером адаптации стал Нейтан Прайс, для которого эта работа в полнометражном документальном кино стала дебютной.

Премьера «Тонкого искусства пофигизма» состоится в 2023 году, точная дата выхода пока неизвестна.