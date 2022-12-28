Русский кроссовер года: вышел трейлер спецвыпуска «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх»

Российский стриминговый сервис Premier опубликовал трейлер спецвыпуска «Ресторан по понятиям: Бедный олигарх», который станет кроссовером популярных комедийных сериалов «Ресторан по понятиям» и «Бедный олигарх». Главные роли в выпуске исполнили Владимир Сычев («Добро пожаловать в семью»), Дмитрий Дюжев («Ваша тетя Люси»), Иван Кокорин («Бендер: Начало») и Владимир Вдовиченков («Салют-7»).

По сюжету, из-за неудачной футбольной ставки Кильки (Кокорин) хозяева «Ресторана по понятиям» оказываются должны крупную сумму денег серьезным людям. Чтобы собрать необходимые средства, они решают обратиться за помощью к олигарху Виктору Андреевичу (Сычев), за которого Кощей (тоже Сычев) некогда отсидел срок в тюрьме. Виктор делает компании бывших зэков выгодное предложение — они должны прилететь в Лондон и обслужить свадьбу его дочери, обеспечив наличие блюд русской кухни на банкетном столе. Шустрый (Вдовиченков) хочет, чтобы мероприятие прошло как можно лучше, ведь от него зависит будущее их ресторана. Однако его товарищи как обычно превращают все в веселый балаган.

Режиссером спецвыпуска выступил Давид Дадунашвили, ранее работавший над обоими оригинальными сериалами. Сценарий написал Гайк Асатрян, который также принимал участие в создании и «Ресторана по понятиям», и «Бедного олигарха».

«Ресторан по понятиям: Бедный олигарх» выйдет на Premier 30 декабря. Позже спецвыпуск будет показан в эфире телеканала ТНТ.