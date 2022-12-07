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Киноафиша Новости Хью Грант сыграет с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Дворец»

Хью Грант сыграет с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Дворец»

7 декабря 2022 13:58
Хью Грант сыграет с Кейт Уинслет в мини-сериале HBO «Дворец»

Проектом занимается автор «Наследников» и «Меню».

В актерском составе мини-сериала с Кейт Уинслет «Дворец» состоялось крупное пополнение. Как передает Variety, к касту многосерийной драмы HBO присоединился Хью Грант. Вместе с ним и Уинслет ведущие роли в сериале исполнят Андреа Райзборо и Маттиас Шонартс.

О сюжете пока информации немного. Известно, что действие будет разворачиваться на протяжении одного года, а в центре повествования окажутся представители некоего авторитарного режима, который все ближе к неминуемому краху. Они наблюдают за происходящим в стране из своего шикарного дворца. Подробностей о персонажах пока нет.

Шоураннером проекта выступает соавтор хитового сериала «Наследники» и недавней мрачной сатирической комедии «Меню» Уилл Трэйси. Постановкой шоу займется двукратный номинант на премию «Оскар» Стивен Фрирз («Королева», «Чрезвычайно английский скандал»). В команду сценаристов также вошли Сет Рейсс, Джули Уэйнер, Джен Спайра, Гэри Штейнгарт и Сара ДеЛаппе.

Дата начала съемок «Дворца» пока не анонсирована.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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