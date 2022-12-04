Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий

К сожалению, Маколея Калкина постигла участь многих детей-знаменитостей. Ранняя слава и постоянные съемки быстро утомили мальчика, в то время как его отец Кристофер, ставший менеджером Маколея, требовал от студий все больших и больших гонораров. Режиссеры отказывались сотрудничать с Калкиным из-за требований Кристофера, а фильмы с участием Маколея проваливались в прокате. Последней его детской ролью в кино стала картина « Богатенький Ричи », за съемки в которой он даже получил номинацию на «Золотую малину» как худший актер. Тяжелый развод родителей и последующие неудачи в личной жизни не могли не сказаться на жизни Маколея. Актер предпринимал попытки заняться музыкой и вернуться на экраны, но все чаще его имя всплывало в прессе не в связи с его творчеством, а в связи с упоминанием о его серьезных проблемах с наркотиками и алкоголем. К счастью, затянувшаяся черная полоса в жизни Калкина подошла к концу. В 2021 году актер появился в нашумевшем сериале « Американская история ужасов », а также сыграл роли в таких проектах, как « Куколка » и « Праведные Джемстоуны ».

Маколей Калкин

Польская красавица Барбара Брыльска знакома миллионам советских и постсоветских зрителей по роли учительницы Нади Шевелевой в культовой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», просмотр которой стал такой же новогодней традицией, как оливье на праздничном столе и бокал шампанского под удары курантов. После этого актриса продолжила сниматься в советском, а затем и российском кино. В 2007 году она вернулась к своей знаменитой роли в продолжении Рязановской комедии « Ирония судьбы. Продолжение », которое, несмотря на солидные кассовые сборы, вызвало у зрителей недоумение. Сейчас актрисе 81 год, она живет под Варшавой и практически не появляется на публике.

Барбара Брыльска

Комедия о мальчике Бадди, воспитанном эльфами и отправившемся, когда он уже стал взрослым, на поиски своего родного отца, напоминает нам о ценности семьи и искренней поддержки. Исполнивший главную роль актер Уилл Феррелл еще до участия в «Эльфе» успел прославиться как комик, а также сыграл в таких культовых комедиях, как « Ночь в Роксбери » и « Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба ». В 2016 году Феррел, давний поклонник футбола, стал совладельцем футбольного клуба «Лос-Анджелес». Актер продолжает активно сниматься. В числе его последних работ – семейная комедия « В духе Рождества », где его партнером по площадке стал Райан Рейнольдс , и предстоящая комедия от режиссера « Шоколада » Лассе Халльстрема «Папаша Тома».

Уилл Феррелл

Калейдоскоп самых разных историй, от смешных и наивно-романтических до серьезных и драматических, позволяет каждому зрителю найти то, что ему по душе. В фильме снялись культовые британские актеры, которые и сейчас не сходят с экранов: Лиам Нисон , Эмма Томпсон , Хью Грант , Кира Найтли , Колин Ферт и, к сожалению, несколько лет назад ушедший от нас Алан Рикман . Роль трогательного мальчика, совершившего подвиг ради своей возлюбленной и ворвавшегося в аэропорт буквально в последнюю минуту, чтобы признаться девочке в своих чувствах, исполнил Томас Сангстер. «Реальная любовь» стала его первым крупным проектом, после чего карьера актера пошла в гору. В 2020 году он исполнил роль гениального шахматиста Бенни Уотса в нашумевшем сериале Netflix « Ход королевы » (а заодно напомнил нам, что он ни капли не стареет и практически не изменился за почти 20 лет, разделяющие эти проекты). Сейчас в разработке находится мультфильм «Мышиная стража», где Сангстер озвучит одного из персонажей.

Томас Сангстер

Актер и режиссер Билли Боб Торнтон прославился на весь мир, когда его дебютный фильм « Отточенное лезвие » (где он сам же сыграл главную роль) получил «Оскар» за лучший сценарий. В 2003 году актер сыграл главную роль в черной комедии, спродюсированной братьями Джоэлом и Итаном Коэн (у которых Торнтон частенько снимается), о циничном грабителе, который меняется после знакомства с одиноким мальчиком. В этом году Билли Боб Торнтон появился в шпионском боевике « Серый человек » в роли сотрудника ЦРУ Дональда Фицроя. Сейчас в разработке находится сразу несколько проектов с участием актера: драма «Мир, похожий на реку», драмеди «Три ночи» и сериал Land Man.

Билли Боб Торнтон

Комедийный актер Джим Керри не нуждается в представлении. Фильмы, благодаря которым мы его полюбили, можно перечислять долго: « Маска », « Эйс Вентура », « Брюс Всемогущий », « Шоу Трумана », « Всегда говори “да”» и другие. В их ряду нельзя не упомянуть и культовую семейную комедию «Гринч – похититель Рождества» о сварливом отшельнике Гринче, решившем испортить праздник дружелюбным жителям Ктограда. На протяжении 2000-2010-х годов актер продолжал активно сниматься, а в апреле 2022 года сделал заявление, что уходит из кино. Впрочем, Керри не исключает, что еще вернется в индустрию, если получит достойный сценарий.

Джим Керри

В 2001 году Кейт Бекинсейл исполнила главную роль в рождественском ромкоме «Интуиция» о парне и девушке, случайно встретившихся под Рождество и решивших испытать судьбу. На начало нулевых и пришелся расцвет карьеры актрисы: тогда она появилась в нашумевшей драме Майкла Бэя « Перл Харбор », а позднее сыграла роль охотницы на вампиров Анны в « Ван Хельсинге » и появилась в образе Авы Гарднер в байопике Мартина Скорсезе « Авиатор ». В числе ее последних ролей – комедийный боевик « Красотка на взводе », где Бекинсейл исполнила роль взрывной девушки, выслеживающей убийц своего парня, и сериал « Виновная сторона » о журналистке с запятнанной репутацией, которая берется за расследование громкого дела. Также актриса исполнит главную роль в драме режиссера первой части « Сумерек » Кэтрин Хардвик «Дочь заключенного».