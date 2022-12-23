«Против всех»: как снимали комедийный сериал о борьбе дружной семьи с наглым застройщиком

Летом нам в Киноафише удалось заглянуть на съемочную площадку сериала «Против всех». В центре сюжета комедии — дед Захар Занозин, настоящая «заноза» для застройщиков нового ЖК, которые уже успели вырубить лес, осушить пруд и построить массивные многоэтажки прямо вокруг его старенького дома. Дело в том, что Захар единственный из всей деревни отказался продавать под застройку свой земельный участок. Семья Занозиных готова поддержать главу семейства в борьбе с недовольными жильцами и владельцами ЖК, которая развернется прямо во дворе их домов.

Создатели проекта вдохновлялись реальными историями таких домиков по всей стране. Режиссерами сериала выступили Михаил Соловьев («Улица») и креативный продюсер сериала Алексей Татаренко («Война семей», «Ивановы-Ивановы»). Главные роли исполняют Николай Добрынин, Сергей Лавыгин и Александра Урсуляк.

Против всех

Первое, на что обращаешь внимание на площадке, — это необычные декорации дома с настоящей теплицей, курятником и колодцем. Съемочная группа воссоздала полноценный участок площадью 1689 квадратных метров во дворе настоящего жилого комплекса. Причем прежде, чем найти заветную локацию в Некрасовке, продюсеры отсмотрели около 20 комплексов в Москве и Подмосковье. Декорации возвели здесь за два месяца. Безусловно, в связи с этим восхищает масштаб проекта и работа художника-постановщика Александра Кима. Нам удалось пообщаться с Александром том, как ему с командой удалось создать островок деревенской жизни на фоне многоквартирных домов:

«Один месяц ушел на создание покрытия под участок. Под нашим домом находится основа детской площадки – резиновое покрытие и плитка. Нам не разрешили их снять, поэтому мы не смогли углубиться в землю, и весь грунт, который лежал на площадке, был привозным. Но нам все равно удалось посадить деревья, кусты, сделать грядки. Летом у нас созрела малина, земляника, зацвела яблоня, а в парнике созрели помидоры», — рассказывает Александр.

Фото: онлайн-кинотеатр START

В перерывах между сценами мы также пообщались с исполнителями главных ролей. Николай Добрынин, которого вы помните по «Молодежке» и «Сватам», сыграл деда Захара –– «настоящего деда-Рэмбо», который в болоте не тонет, в горящую избу войдет. Добрынин, который находится в прекрасной спортивной форме, рассказал нам о том, как решил участвовать в трюковых сценах без дублера и что для него стало самым большим вызовом в проекте.

«Я по жизни очень эмоциональный человек, привык быть как торнадо, — делится Добрынин, — для этого образа приходилось все эмоции убирать, даже не улыбаться и смотреть на окружающих серьезным, порой очень тяжелым взглядом. У меня, кстати, есть похожий пример из жизни — это мой дядя, человек четкий, правильный, никогда не соривший словами, всегда говоривший конкретно и по делу, наводя этим на окружающих ужас». Но самой сложной для актера стала съемка сцены в болоте, в котором, по сюжету, тонул Захар: «Группа сделала очень живописное болото, в котором я провел часов шесть. Погружался с головой и, чтобы вода не выталкивала тело, в одной руке держал мешок 30 килограммов».

Николай Добрынин

Актерский вызов предстояло преодолеть и Сергею Лавыгину, исполнив роли двух сыновей деда Захара, совершенно разных по характеру братьев-близнецов. Герман — интеллигентный и рассудительный, а Витька — безбашенный и дважды отсидевший в тюрьме. При этом оба брата влюблены в героиню Урсуляк, так что актеру приходилось изображать в кадре совершенно разные чувства к одной и той же женщине. Поскольку часто оба брата оказывались в кадре вместе, Сергею Лавыгину нужны были дублеры. Кто-то из них больше походил на Витька, другие — на Германа. Из порядка 50 человек создатели проекта выбрали лишь двух актеров, похожих на Лавыгина по росту, комплекции, форме рук, головы и чертам лица.

«Мы придумывали для каждого из них не только грим, костюм, но и пластику, мимику и определенную характерность. Мой актерский интерес именно в этом и состоит, чтобы зритель потом, смотря сериал, видел все-таки не одного артиста, играющего две роли, а двух разных персонажей. Я не знаю, насколько это реально вообще, но мы постарались сделать этот «аттракцион» достоверным и интересным», — сообщает Лавыгин.

Сергей Лавыгин

Напарница Сергея в сериале — Александра Урсуляк. Актриса играет бывшую королеву красоты, которая мечтает о красивой жизни и при этом занимается фермерским хозяйством. Она влюблена сразу в двух братьев и пытается разобраться с двойственностью своего характера. Участие в этом проекте стало необычным опытом для Александры:

«Мне казалось, что я совсем не похожа на сельского жителя. Все, что связано с хозяйством, курами, коровами, всеми радостями сельского быта не может быть применено ко мне как к актрисе. Тем не менее я научилась доить корову и, как мне кажется, довольно убедительно смотрелась во всех хозяйственных сценах».

Александра Урсуляк

Тимофей Елецкий, исполнивший роль Богдана, внука деда Захара, должен был изобразить в кадре сложную дилемму. Он поддерживает свою семью и при этом влюблен в дочку застройщика Майю (Василина Юсковец). Но больше всех веселилась на съемках совсем юная актриса Ева Смирнова, которая сыграла внучку деда Захара. Маленькая звезда подъедала малинку с огорода, пока никто не видел, и боролась со своим страхом живых куриц в сцене, когда героине нужно было собрать яйца в курятнике.

Тимофей Елецкий и Василина Юсковец

Проект выпустят уже на новогодние праздники, и первые серии «Против всех» будут доступны в онлайн-кинотеатре START 2 января. Зрители онлайн-кинотеатра увидят 13 эпизодов по 24 минуты, и каждая новая серия будет выходить раз в неделю по понедельникам до конца марта.