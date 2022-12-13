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Киноафиша Новости Выяснилось, кто станет антагонистом мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Выяснилось, кто станет антагонистом мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

13 декабря 2022 14:47
Выяснилось, кто станет антагонистом мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Также появился новый кадр от Total Film.

Очень скоро состоится релиз нового трейлера второй части «Человека-паука: Через вселенные», поэтому накануне журнал Total Film опубликовал свежий кадр из анимационной ленты и комментарий от сорежиссера Кемпа Пауэрса («Душа»). По словам постановщика, центральным антагонистом второй части и грядущего триквела выступит суперзлодей Пятно в озвучке Джейсона Шварцмана:

«Пятно — интересный злодей. Вроде бы он выглядит как шутка, но если посмотреть на его спектр способностей, то сразу станет ясно, какой у него большой потенциал. Его умение открывать порталы для перемещения сквозь измерения идеально подходит для «Через вселенные». Он антагонист следующих двух фильмов. И могу сказать, что Пятно и Майлз связаны самым неожиданным образом».

Выяснилось, кто станет антагонистом мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

В новом мультфильме Майлз Моралес (Шамеик Мур) вновь объединится с Гвен Стейси (Хейли Стайнфелд) для очередного головокружительного приключения по мультивселенной, в ходе которого герои встретят множество других людей-пауков. Персонажи посетят шесть альтернативных миров, каждый из которых будет обладать уникальным визуальным стилем.

В голосовой каст проекта входят также Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Исса Рэй, Брайан Тайри Генри, Луна Лорен Велес, Рэйчел Дрэч, Йорма Такконе, Шей Уигэм и Дэниэл Калуя. Вместе с Пауэрсом режиссурой занимаются Жуакин Душ Сантуш («Легенда о Корре») и аниматор оригинала Джастин Томпсон. Исполнительными продюсерами и главными творческими кураторами франшизы выступают Фил Лорд и Кристофер Миллер.

Премьера «Человека-паука: Через вселенные 2» состоится 2 июня 2023 года. Триквел выйдет кинотеатры 29 марта 2024 года.

Фото: Sony Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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