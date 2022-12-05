Джеймс Мэнголд раскритиковал интернет-троллей, распускавших ложные слухи об «Индиане Джонсе 5»

Вокруг пятой части «Индианы Джонаса» успел сформироваться внушительный букет неприятных слухов, из-за чего вокруг фильма образовался отрицательный фон. Не так давно в сети начали циркулировать сообщения о том, что место Харрисона Форда во франшизе в дальнейшем займет героиня Фиби Уоллер-Бридж — это, разумеется, вызвало споры среди фанатов, из-за чего режиссеру Джеймсу Мэнголду уже приходилось всех успокаивать.

Теперь постановщик уже в менее деликатной и дружелюбной форме решил высказаться по поводу сплетен:

«Еще раз поясняю. Никто не заменит Инди, не наденет его шляпу и не обнулит его историю с помощью каких-то хитростей. Преемника никогда не было ни в какой из версий сценария, но тролли всегда будут троллить — вот как они получают свои лайки. И, пожалуйста, не утомляйте меня своими указаниями по поводу того, что тролли иногда говорят истину, так как даже слепая белка время от времени находит орех… Разница между тролллями и всеми остальными заключается в том, что они наживаются на ваших чувствах к фильмам и политике культурных войн. Они выдвигают противоречивые сообщения, якобы полученные от надежных источников, чтобы увеличить свою аудиторию».

«Индиана Джонс и часы судьбы» стартует в кинотеатрах 30 июня 2023 года.