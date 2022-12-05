Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения Тедди" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джеймс Мэнголд раскритиковал интернет-троллей, распускавших ложные слухи об «Индиане Джонсе 5»

Джеймс Мэнголд раскритиковал интернет-троллей, распускавших ложные слухи об «Индиане Джонсе 5»

5 декабря 2022 16:32
Джеймс Мэнголд раскритиковал интернет-троллей, распускавших ложные слухи об «Индиане Джонсе 5»

Режиссеру надоело слушать бред из сети.

Вокруг пятой части «Индианы Джонаса» успел сформироваться внушительный букет неприятных слухов, из-за чего вокруг фильма образовался отрицательный фон. Не так давно в сети начали циркулировать сообщения о том, что место Харрисона Форда во франшизе в дальнейшем займет героиня Фиби Уоллер-Бридж — это, разумеется, вызвало споры среди фанатов, из-за чего режиссеру Джеймсу Мэнголду уже приходилось всех успокаивать.

Теперь постановщик уже в менее деликатной и дружелюбной форме решил высказаться по поводу сплетен:

«Еще раз поясняю. Никто не заменит Инди, не наденет его шляпу и не обнулит его историю с помощью каких-то хитростей. Преемника никогда не было ни в какой из версий сценария, но тролли всегда будут троллить — вот как они получают свои лайки. И, пожалуйста, не утомляйте меня своими указаниями по поводу того, что тролли иногда говорят истину, так как даже слепая белка время от времени находит орех… Разница между тролллями и всеми остальными заключается в том, что они наживаются на ваших чувствах к фильмам и политике культурных войн. Они выдвигают противоречивые сообщения, якобы полученные от надежных источников, чтобы увеличить свою аудиторию».

«Индиана Джонс и часы судьбы» стартует в кинотеатрах 30 июня 2023 года.

Фото: Lucasfilm
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Читать далее 5 декабря 2022
Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Не только Крис: 6 классных фильмов с другими братьями Хемсвортами Читать далее 5 декабря 2022
Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Шок и провокация: 7 фильмов, запрещенных к показу в разных странах мира Читать далее 4 декабря 2022
Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Закрываем гештальт: 22 ярких фильма 2022 года, которые уже можно посмотреть онлайн Читать далее 3 декабря 2022
Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Добро пожаловать в ад: 7 фильмов и сериалов про проклятые отели Читать далее 6 декабря 2022
Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов  Трогательные и со смыслом: 8 короткометражек Disney, которые точно не хуже известных мультфильмов Читать далее 3 декабря 2022
Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Что смотреть на выходных: фэнтези «Уиллоу», шпионский триллер и сразу две Тильды Суинтон Читать далее 2 декабря 2022
Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Тест: на какой волшебный фильм будет похожа ваша зима? Читать далее 3 декабря 2022
Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Вы их не узнаете: как сейчас выглядят звезды культовых новогодних комедий Читать далее 4 декабря 2022
Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Тест: кто ты из сериала «Уэнсдэй»? Читать далее 5 декабря 2022
Related video