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Киноафиша Новости Леа Сейду заводит роман с Мельвилем Пупо в трейлере камерной драмы «Одним прекрасным утром»

Леа Сейду заводит роман с Мельвилем Пупо в трейлере камерной драмы «Одним прекрасным утром»

2 декабря 2022 10:55
Леа Сейду заводит роман с Мельвилем Пупо в трейлере камерной драмы «Одним прекрасным утром»

Новый фильм от создательницы «Острова Бергмана».

Студия Sony Pictures Classics представила трейлер французской камерной драмы с Леей Сейду «Одним прекрасным утром». Сняла фильм звезда независимого кино Миа Хансен-Лёв — создательница фильмов «Остров Бергмана», «Будущее» и «Эдем».

В центре сюжета окажется Сандра (Сейду) — овдовевшая молодая женщина, живущая размеренной жизнью и ухаживающая за тяжело больным отцом (Паскаль Греггори). Главная героиня в одиночку воспитывает маленькую дочку и параллельно переживает внутренний кризис из-за ускользающих отношений с пожилым родителем, которому также помогают ее мать и сестра. В это не самое благополучное время Сандра пересекается со своим давним приятелем Клеманом (Мельвиль Пупо), с которым она давно не виделась. Несмотря на тот факт, что мужчина женат, обычная дружба с ним вскоре перетекает в роман.

Лёв сама написала сценарий. В остальном актерском составе отметились Николь Гарсия, Фейрия Делиба, Сара Лепикар, Камил Лебан Мартинс, Пьер Мюнье, Катрин Винатье и Жаклин Хансен-Лёв.

Мировая премьера картины с большим успехом прошла весной в рамках 75-го Каннского кинофестиваля, где фильм даже отметили специальной премией Label Europa Cinemas. «Одним прекрасным утром» входит также и в число потенциальных претендентов на премию «Оскар».

Премьера в ограниченном прокате США намечена на 9 декабря.

Фото: Sony Pictures Classics
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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