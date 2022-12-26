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Киноафиша Новости Хью Джекман намекнул, что в «Дэдпуле 3» Росомаха и герой Райана Рейнольдса будут ненавидеть друг друга

Хью Джекман намекнул, что в «Дэдпуле 3» Росомаха и герой Райана Рейнольдса будут ненавидеть друг друга

26 декабря 2022 12:02
Хью Джекман намекнул, что в «Дэдпуле 3» Росомаха и герой Райана Рейнольдса будут ненавидеть друг друга

Фильм будет основан на концепции мультивселенной.

Одной из наиболее ярких новостей уходящего года стал анонс возвращения Хью Джекмана к образу Росомахи в «Дэдпуле 3». Сейчас исполнитель более активно общается с прессой. В этих интервью журналисты не упускают возможности расспросить его о грядущем блокбастере. На этот раз Джекман принял участие в записи свежего подкаста Empire. Актер прокомментировал отношения его персонажа с болтливым героем Райана Рейнольдса:

«Как бы мне их классифицировать? Пусть десятка — действительно близкие друзья. Так вот, по десятибалльной шкале я бы дал уровню их близости минимальную оценку. Мы противоположности и терпеть не можем друг друга. Я это говорю со своей точки зрения. Для Логана он полное разочарование, он хочет быть как можно дальше от Дэдпула либо как следует врезать ему по голове. В этом фильме у Росомахи не получится быть за миллион миль от него, поэтому, очевидно, мне его придется как следует поколотить».

Актер также подтвердил, что командный проект стал возможен благодаря концепции мультивселенной, которую сейчас активно используется в MCU. Для звезды крайне важно, что события триквела никак не противоречили событиям, показанным в «Логане».

Постановкой «Дэдпула 3» займется Шон Леви, до этого сотрудничавший как с Джекманом, так и с Рейнольдсом. Съемочный процесс стартует уже в мае следующего года, а премьера состоится 8 ноября 2024 года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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