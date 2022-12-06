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Киноафиша Новости Нелл Тайгер Фри наводит страх на окружающих в новом трейлере финального сезона «Дома с прислугой»

Нелл Тайгер Фри наводит страх на окружающих в новом трейлере финального сезона «Дома с прислугой»

6 декабря 2022 10:32
Нелл Тайгер Фри наводит страх на окружающих в новом трейлере финального сезона «Дома с прислугой»

Заключительные серии мистического триллера выйдут на экраны в пятницу, 13 числа.

Стриминговый сервис AppleTV+ выпустил новый трейлер финального четвертого сезона мистического триллера «Дом с прислугой». К своим главным ролям в последних сериях вновь вернулись Лорен Эмброуз («Клиент всегда мертв»), Тоби Кеббелл («Ты видишь луну, Даниэль?»), Нелл Тайгер Фри («Сломленные») и Руперт Гринт («Гарри Поттер и Узник Азкабана»).

Сериал посвящен супругам Дороти (Эмброуз) и Шон (Кеббелл) Тернерам, в семье которых произошла страшная трагедия: они потеряли своего трехмесячного малыша Джерико. Будучи не в силах справиться с горем, Дороти начинает нянчить реалистичную куклу и даже нанимает для нее настоящую няню Лиенн (Фри). Однако неожиданно для всех после появления сиделки игрушка действительно превращается в живого ребенка. Вскоре в доме Тернеров начинают происходить и другие мистические события.

За прошедшие три сезона главные герои выяснили, что причиной всех происшествий была их няня Лиенн, которая владеет огромной демонической силой. В новом трейлере Тернеры вновь сталкивается с девушкой, которая все больше укрепляет свою мощь. Дороти говорит, что если Лиенн победит в этой схватке, то их город Филадельфия будет разрушен. В то же время сама Лиенн признается, что ей начинают нравиться те разрушения, которые она может вызывать своей силой.

Автором, ведущим режиссером и продюсером проекта выступает М. Найт Шьямалан («Шестое чувство», «Таинственный лес», «Время»).

Четвертый сезон «Дома с прислугой» выйдет на AppleTV+ в пятницу, 13 января 2023 года.

Фото: Apple TV+
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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