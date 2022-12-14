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Киноафиша Новости Стивен Спилберг воспроизводит свои детские воспоминания в новом трейлере «Фабельманов»

Стивен Спилберг воспроизводит свои детские воспоминания в новом трейлере «Фабельманов»

14 декабря 2022 12:13
Стивен Спилберг воспроизводит свои детские воспоминания в новом трейлере «Фабельманов»

Картину готовят к грядущей церемонии «Оскар».

Студия Universal Pictures продолжает оскаровскую кампанию семейной драмы Стивена Спилберга «Фабельманы», недавно получившей пять номинаций на премию «Золотой глобус». Накануне в сети появился свежий трейлер, сопровожденный трогательным вступлением пожилого режиссера, который воспроизвел в фильме свои детские воспоминания о взрослении в Аризоне.

«Большинство моих картин — это частичное отражение того, что со мной когда-то происходило, но в случае с «Фабельманами» речь не о метафорах, а именно о воспоминаниях», — заявил Спилберг.

Зрителей ждет эмоциональная история о молодом человеке и его родственниках, переживающих не лучшие времена. Справиться с грузом нарастающих проблем юноше помогает магия кино, благодаря чему у него формируются зачатки одного из величайших рассказчиков. Спилберг воспроизвел на экране портрет каждого из членов своей семьи, включая себя.

В основной актерский состав картины вошли Гэбриел ЛаБелль, Мишель Уильямс, Пол Дано, Джулия Баттерз, Сет Роген, Джадд Хирш, Джинни Берлин, Хлоя Ист, Оакс Фигли, Сэм Речнер и Изабель Кусман.

«Фабельманы» вышли в североамериканский прокат в прошлом месяце и с некоторых пор доступны для просмотра в платных онлайн-кинотеатрах.

Фото: Universal Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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